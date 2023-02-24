Что происходит в Приднестровье: вероятность угрозы для Украины и российские нарративы в стране

Россия никогда не нападала первой — такой блеф украинцы слышали за несколько дней до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину от российских руководителей. Год назад все, кто тогда находился на территории Украины, проснулись от доказательств “ненападения”.

Действительно ли Россия впервые нарушила свои слова? И почему в социальных сетях то и дело поднимаются панические сообщения об обострении военного конфликта в так называемом Приднестровье?

Приднестровье: чья территория

Территория Приднестровья не признана цивилизованным миром, а так называемый военный конфликт между Молдовой и бывшей ее частью, теперь более известной под названием Приднестровье, продолжается уже более 30 лет.

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На международном уровне Приднестровье признали только Абхазия, Южная Осетия и Арцах — такие же непризнанные квазиреспублики.

Наиболее известным этапом противостояния считается Приднестровская война, которая также известна как молдавско-российская война. И хотя Россия официально не признает свою причастность к событиям, ставшим причиной образования Приднестровья, а также опровергает постоянное наличие российских вооруженных формирований на этой территории, однако сейчас РФ прямо угрожает Молдове.

Последнее обострение между Молдовой и так называемым Приднестровьем возникло именно на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что происходит в Приднестровье

Несколько дней назад президент Молдовы Мая Санду заявила на своем брифинге, что РФ планирует совершить государственный переворот в ее стране.

По ее словам, Москва, используя протесты и оппозицию с привлечением лиц с военной подготовкой, хочет напасть на правительственные здания и сменить власть на пророссийских представителей.

Кроме планов захватить саму Молдову, власти РФ, вероятно, планируют использовать Молдову в войне против Украины.

Также премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако силовые органы готовы к этому. Вместе с тем Речан подчеркнул: Молдова выступает за мирное урегулирование вопросов, даже в Приднестровье.

Что известно о ситуации сейчас

На территории Приднестровья до сих пор расположены крупные вооруженные склады — в том числе и крупнейшие артиллерийские склады вблизи Колбасной, и российские военные формирования.

Сегодня Приднестровье РФ мечтает использовать как мощный антиукраинский и антиевропейский плацдарм в центре цивилизованного мира.

Утром 24 февраля 2023 года Министерство обороны Молдовы объявило, что распространенная российским МО дезинформация о намерении Украины ворваться в Молдову является психологической операцией. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявления молдавских чиновников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наше государство всегда готово прийти на помощь Молдове. Также из-за постоянного давления РФ и угрозы со стороны Приднестровья часть украинских войск вынуждена дислоцироваться на границе с квазиреспубликой.

Приднестровье не признается в цивилизованном мире. Зато и оно, и территории Грузии и Украины считаются аннексированными. Почему именно так и в чем разница между аннексией и “серой зоной”, читай в материале.

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Главное фото: Depositphotos.