Що відбувається у Придністров’ї: ймовірність загрози для України та російські наративи у країні

Росія ніколи не нападала першою — такий блеф українці чули за кілька днів до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну від російських керівників. Рік тому всі, хто тоді перебував на території України, прокинулися від доказів “ненападу”.

Та чи справді Росія вперше порушила свої слова? Та чому мережу раз у раз здіймають панічні повідомлення про загострення військового конфлікту у так званому Придністров’ї?

Придністров’я: чия територія

Територія Придністров’я не визнана цивілізованим світом, а так званий військовий конфлікт між Молдовою та колишньою її частиною, тепер більш відомою під назвою Придністров’я, триває вже понад 30 років.

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На міжнародному рівні Придністров’я визнали лише Абхазія, Південна Осетія та Арцах — такі ж невизнані квазіреспубліки.

Найбільш відомими етапом протистояння вважається Придністровська війна, яка також відома як молдовсько-російська війна. І хоча Росія офіційно не визнає своєї причетності до подій, що стали причиною утворення Придністров’я, а також спростовує постійну наявність російських збройних формувань на цій території, проте зараз РФ прямо погрожує Молдові.

Останнє загострення між Молдовою та так званим Придністров’ям виникло саме на фоні повномасштабного вторгнення РФ до України.

Що відбувається в Придністров’ї

Кілька днів тому президентка Молдови Мая Санду заявила на своєму брифінгу, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні.

За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовим вишколом, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу на проросійських представників.

Окрім планів захопити саму Молдову, влада РФ ймовірно планує використовувати Молдову у війні проти України.

Також прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі для того, щоб перекинути своїх військових до Молдови, однак силові органи країни готові до цього. Разом з тим, Речан наголосив: Молдова виступає за мирне врегулювання питань, навіть у Придністров’ї.

Що відомо про ситуацію зараз

На території Придністров’я досі розташовані великі збройні склади — в тому числі й найбільші артилерійські склади поблизу Колбасної, та російські військові формування.

Нині Придністров’я РФ мріє використати як потужний антиукраїнський та антиєвропейський плацдарм у центрі цивілізованого світу.

Ранком 24 лютого 2023 року Міністерство оборони Молдови оголосило, що поширена російським МО дезінформація про намір України вдертися до Молдови — є психологічною операцією. Про це пише BBC із посиланням на заяви молдовських посадовців.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що наша держава завжди готова прийти на допомогу Молдові. Також через постійний тиск РФ та загрозу з боку Придністров’я, частина українських військ змушена дислокуватися на кордоні з квазіреспублікою.

Придністров’я не визнають у цивілізованому світі. Натомість і воно, і території Грузії та України вважаються анексованими. Чому саме так та в чому різниця між анексією та “сірою зоною”, — читай у матеріалі.

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