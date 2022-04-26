Вибухи у Тирасполі, паніка, затори на кордонах — що відбувається у невизнаному Придністров’ї

Вже не вперше у світовій історії люди, які мріють жити у Росії, але не хочуть збирати свої речі та їхати на вокзал, за підтримки РФ створюють самопроголошені республіки. Це сталося і з Придністров’ям.

А от країну-агресорку, звісно, цікавить не примарний “захист російськомовного населення”, а лише випалена земля. І цього разу територія самопроголошеної республіки потрібна Росії як плацдарм для наступу на Україну на південному напрямку.

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22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв озвучив плани, з яких вкотре стає зрозуміло, що бажанням окупувати Україну все не обмежиться.

Він заявив, про цілі другого етапу “спецоперації в Україні”: встановити повний контроль над Донбасом та півднем України, щоб пробити коридор до невизнаного Придністров’я і, звісно, стати на захист російськомовного населення.

Не минуло і трьох днів, як у Придністров’ї пролунали перші вибухи.

Вибухи 25 квітня у Тирасполі

Так зване МВС невизнаної республіки повідомило про вибухи у Тирасполі біля будівлі Міністерства держбезпеки Придністров’я. Сталося це близько 17:00.

Як зазначається, постріли були зроблені з ручного протитанкового гранатомета. На щастя, мирне населення не постраждало.

Вибито вікна на верхніх поверхах. З приміщень валить дим. Прилегла територія оточена працівниками міліції.

Дорогу біля будівлі було перекрито, а на місці залишились лише рятувальники, швидка та місцеві силовики.

Вибухи 26 квітня в селищі Маяк

Наступного дня, 26 квітня, так зване МВС Придністров’я повідомило, що о 6:40 та 7:05 прогриміли ще два вибухи в селищі Маяк Григоріопольського району.

На місце подій були направлені правоохоронці та аварійні служби невизнаного Придністров’я.

У результаті вибухів з ладу виведено дві найпотужніші антени, які транслювали російське радіо. Постраждалих знову ж таки немає.

Автомобільні черги на виїзд із Придністров’я

Після повідомлень про “захист російськомовних” і вибухів на кордонах невизнаного Придністров’я утворилися автомобільні черги. Люди виїжджають на підконтрольні молдовському уряду території, повідомляє Європейська правда.

Втім, пропаганда в обличчі Першого придністровського каналу самопроголошеної республіки запевняє, що то люди після великоднього турне по Придністров’ю повертаються додому.

Також черги намагаються пояснити посиленою перевіркою усіх автомобілів.

Навіщо Росії вибухи у Придністров’ї

Прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що до вибухів причетна саме ФСБ РФ, яка готувалась до цього за кілька днів. Мета проста — залучити невизнане Придністров’я до війни проти України.

— 22 квітня секретар “Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій” “ПМР” Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлося про термінову підготовку відомостей про наявність та місце розташування “захищеного пункту управління цивільної оборони міста”.

В разі відсутності такого пункту ставилося питання про його термінове створення.

Ще за три дні до інциденту керівники “ПМР” вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру.

У такий спосіб Росія прагне знову ж таки виправдати власні бойові дії на українських територіях. А ще — нагнітати антиукраїнські настрої після вибухів 25 та 26 квітня, звинувачуючи Україну в причетності до них.

Вже ні для кого не секрет, що російські війська продовжують зазнавати чималих втрат, а власні резерви на межі. Боєздатних підрозділів, які вміють хоч щось робити на полі бою, теж не так багато, як це було два місяці тому, на початку вторгнення.

Тож РФ може скористатися цим власноруч створеним приводом для мобілізації резерву невизнаного Придністров’я, щоб продовжити свою агресію проти України.

За наявною інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території так званого Придністров’я.

Реакція Молдови на вибухи у невизнаній республіці

Оскільки “ПМР” вважається територією Молдови, то країна має оперативно реагувати на все, що відбувається на власних теренах.

У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, які відбулися в Тирасполі в будівлі місцевого МДБ, можуть слугувати приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації, — заявили в бюро.

Водночас Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв’язку з подією.

А згодом президентка Молдови Майя Санду заявила, що вибухи в Придністров’ї пов’язані з протиборчими силами всередині регіону.

“Червоний” рівень терористичної небезпеки

Поки офіційні джерела мовчать, а в Молдові триває засідання у зв’язку з подією, російські ЗМІ заявляють, що у невизнаній “ПМР” вже запровадили “червоний” рівень терористичної небезпеки.

А “очільник” Придністров’я провів засідання Радбезу щодо терористичних атак проти об’єктів інфраструктури та держустанов. Зокрема, пропагандистські медіа кажуть про вибухи ще й не військовому об’єкті в селі Паркани.

У Росії ж традиційно вважають, що до вибухів причетна Україна.

Нагадаємо, що ще два тижні тому українська розвідка мала інформацію про підготовку Росією території невизнаного Придністров’я для ймовірного наступу на українські землі. Тож не дивно, що для мобілізації резервів псевдоутворення Москві знадобився гідний привід. Нібито обстріл територій “ПМР” цілком може стати таким приводом.

Поки Росія продовжує провокувати інші невизнані світом утворення, про атаки по Україні вона теж не забуває. Читай, що наразі відомо про нові вибухи у Запоріжжі та Миколаєві.