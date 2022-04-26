Взрывы в Тирасполе, паника, пробки на границах — что происходит в непризнанном Приднестровье

Уже не первый раз в мировой истории люди, которые мечтают жить в России, но не спешат собирать свои вещи и ехать на вокзал, при поддержке РФ создают самопровозглашенные республики. Так случилось и с Приднестровьем.

А вот страну-агрессора, конечно же, интересует не призрачная “защита русскоязычного населения”, а только выжженная земля. И на этот раз территория самопровозглашенной республики нужна России как плацдарм для наступления на Украину в южном направлении.

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22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев озвучил задачи второго этапа “спецоперации в Украине”: установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, чтобы пробить коридор к непризнанной ПМР и, естественно, “встать на защиту русскоговорящего населения”.

Не прошло и трех дней, как в Приднестровье раздались первые взрывы.

Взрывы 25 апреля в Тирасполе

Так называемое МВД непризнанной республики сообщило о взрывах в Тирасполе возле ​​здания Министерства госбезопасности Приднестровья. Взрывы прогремели около 17:00.

Как отмечалось, выстрелы были произведены из ручного противотанкового гранатомета. К счастью, мирное население не пострадало.

Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. Прилегающая территория оцеплена работниками милиции.

Дорогу вокруг здания перекрыли, на месте остались только спасатели, скорая и местные силовики.

Взрывы 26 апреля в поселке Маяк

На следующий день, 26 апреля, так называемое МВД Приднестровья сообщило, что в 6:40 и 7:05 прогремели еще два взрыва в поселке Маяк Григориопольского района.

На место происшествия были направлены так называемые правоохранители и аварийные службы Приднестровья.

В результате взрывов из строя выведены две мощнейшие антенны, которые транслировали российское радио. Пострадавших опять-таки нет.

Автомобильные очереди на выезд из Приднестровья

После сообщений о “защите русскоязычных” и взрывов на границах непризнанного Приднестровья образовались автомобильные очереди. Люди выезжают на подконтрольные молдавскому правительству территории, сообщает Европейская правда.

Впрочем, пропаганда в лице Первого приднестровского канала самопровозглашенной республики уверяет, что после пасхального турне по непризнанному Приднестровью люди просто возвращаются домой.

Также очереди пытаются объяснить усиленной проверкой всех автомобилей.

Зачем РФ взрывы в Приднестровье

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает, что к взрывам причастна именно ФСБ РФ, которая готовилась к этому за несколько дней. Цель очевидна — привлечь непризнанное Приднестровье к войне против Украины.

— 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций “ПМР” Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной подготовке сведений о наличии и местоположении “защищенного пункта управления гражданской обороны города”.

В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании.

Еще за три дня до инцидента руководители “ПМР” уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера.

Таким образом, Россия стремится оправдать собственные боевые действия на украинских территориях. А также нагнетать антиукраинские настроения после взрывов 25 и 26 апреля, обвиняя Украину в причастности к ним.

Уже ни для кого не секрет, что российские войска продолжают нести немалые потери, а собственные резервы на пределе. Боеспособных подразделений, умеющих хоть что-нибудь делать на поле боя, тоже не так много, как это было два месяца назад — во время вторжения.

Таким образом, РФ может воспользоваться созданным своими же руками поводом для мобилизации резерва непризнанного Приднестровья, чтобы продолжить свою агрессию против Украины.

По имеющейся информации Главного управления разведки Минобороны Украины, ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории так называемого Приднестровья.

Реакция Молдовы на взрывы в непризнанной республике

Поскольку “ПМР” считается территорией Молдовы, то страна должна оперативно реагировать на все, что происходит на собственных территориях.

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие в Тирасполе взрывы в здании местного МГБ могут послужить поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации, заявили в бюро.

В то же время Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание в связи с событием.

А впоследствии президент Молдовы Майя Санду заявила, что взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона.

“Красный” уровень террористической опасности

Пока официальные источники молчат, а в Молдове продолжается заседание в связи с происшествием, российские СМИ заявляют, что в непризнанной ПМР уже ввели “красный” уровень террористической угрозы.

А “глава” Приднестровья провел заседание Совбеза по террористическим атакам против объектов инфраструктуры и госучреждений. В частности, пропагандистские медиа говорят о взрывах еще и на военном объекте в селе Парканы.

В России традиционно считают, что к взрывам причастна Украина.

Напомним, еще две недели назад украинская разведка располагала информацией о подготовке Россией провокаций на территории непризнанного Приднестровья для возможного наступления на территорию Украины.

Не удивительно, что для мобилизации резервов псевдообразования Москве понадобился достойный повод. Обстрел территорий “ПМР” вполне может стать таковым.

Пока Россия продолжает провоцировать другие непризнанные в мире образования, о бомбардировке Украины она тоже не забывает. Читай, что известно о новых взрывах в Запорожье и Николаеве.