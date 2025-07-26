Дешевое из грядки: как изменятся цены на продукты в августе

Август обещает украинцам долгожданное облегчение: благодаря новому урожаю цены на сезонные овощи должны существенно снизиться. Однако эта положительная тенденция не коснется всех полок супермаркетов.

Стоимость мяса и молочных продуктов, вероятно, останется стабильно высокой, а цены на хлеб и подсолнечное масло будут зависеть не столько от объемов собранного зерна, сколько от стоимости горючего и электроэнергии.

Об этом пишет РБК Украина.

Борщ и арбузы станут доступнее

Главной хорошей новостью для потребителей станет удешевление плодоовощной продукции. Как отмечает президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, рынок реагирует на прошлогодние ценовые рекорды.

Фермеры, вдохновленные высокой рентабельностью картофеля и капусты в 2024 году, массово увеличили площади под этими культурами. Это, в сочетании с нехваткой современных хранилищ во многих хозяйствах, заставит их продавать урожай с колес. Как следствие, уже в августе-сентябре ожидается значительное снижение цен на так называемый борщевой набор.

Похожая ситуация и с арбузами. География их выращивания существенно расширилась: теперь бахчевые культуры массово выращивают не только на юге, но и в центральных и северных областях, в частности на Сумской и Волинской областях.

Фото: Юлия Хоменко

Избыточное предложение на рынке уже привело к падению цен, которые, по данным на конец июля, стартовали с 18 грн/кг.

Мясной парадокс: стабильность на фоне рекордного подорожания

На рынке мяса и яиц, по прогнозу аналитика УКАБ Максима Гопки, до конца лета ожидается относительная стабильность. Спрос остается неизменным, а цены на корма не претерпели резких колебаний. Однако эта стабильность обманчива.

По данным Ассоциации “Свиноводы Украины”, средняя цена на свинину в июне 2025 года уже на 30% выше, чем год назад, и достигла 253 грн/кг. Причина — сокращение внутреннего производства из-за военных действий, эпизоотий (в частности, африканской чумы свиней) и упадка приусадебного хозяйства.

Похожая динамика и в секторе курятины: филе за год подорожало почти на 30% и по цене (около 223 грн/кг) уже конкурирует с некоторыми видами свинины. Эксперты предупреждают: осенью, с началом подготовки к зимнему периоду и уменьшением предложения яиц от домохозяйств, цены на мясо и яйца снова пойдут вверх.

Хлеб и подсолнечное масло: почему хороший урожай не гарантирует низких цен

Хотя сбор зерновых в Украине проходит с положительной динамикой, ожидать существенного удешевления хлеба, муки и подсолнечного масла не стоит. Максим Гопка объясняет, что на конечную стоимость для потребителя влияет не только объем урожая, но и целый ряд производственных затрат.

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Подорожание горючего, рост тарифов на электроэнергию, расходы на логистику и зарплаты — все эти факторы съедают потенциальный положительный эффект от хорошего урожая. Таким образом, цены на эти базовые продукты, скорее всего, останутся на текущем уровне.

Молоко и яблоки: между жарой и мировыми рынками

Цены на молочные продукты также демонстрируют стабильность. Хотя жара несколько снижает продуктивность коров, а закупочные цены на сырье за последние месяцы упали, на полках магазинов это не отразилось. По словам эксперта УКАБ, стоимость поддерживается стабильным спросом на украинские молочные продукты на мировом рынке, ведь экспорт за последние годы стал важным торговым направлением для отрасли.

А вот яблоки остаются аномально дорогими. Причин несколько: слабый прошлогодний урожай, дефицит хранилищ и, что интересно, глобальный фактор.

Из-за неурожая апельсинов в мире вырос спрос на яблочный концентрат в качестве заменителя, что подняло цены и в Украине. Осенью возможно временное удешевление с поступлением нового урожая, но возврата к прежним ценам аналитики не прогнозируют.

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