Дата начала отопительного сезона в Одессе в 2025 году зависит от температуры за окном

В Одессе отопительный сезон начинается позже, чем в большинстве областей Украины, южный климат отодвигает его до первой декады ноября.

Когда в 2025 году включат отопление в Одессе — рассказываем в материале.

Когда начнется отопительный сезон в Одессе

7 октября в Одессе прошло заседание членов Конгресса местных общин при Президенте Украины, представляющих Одесскую область. Среди обсуждаемых проблем был вопрос старта отопительного сезона.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер объяснил, что:

Отопительный сезон в Одесской области начнется только тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней опустится ниже восьми градусов.

“Пока начинать отопительный сезон в Одессе необходимости нет, — отметил он. — Это дает нам возможность еще раз внимательно проанализировать предыдущие ошибки и недостатки. Каждая зима — это вызов, а эта, учитывая ежедневные обстрелы, будет особенно сложной”.

Несмотря на риски войны и непогоды, к отопительному сезону Одесса готовится тщательно. Уже проверяют пункты обогрева, запасы топлива и техническое состояние генераторов.

По словам Олега Кипера, все больницы, школы и детские сады обеспечены генераторами на сто процентов.

Кроме того, создан топливный резерв, которого хватает на пять-шесть дней бесперебойной работы социально важных учреждений, и власти рассматривают возможность еще увеличить этот запас.

О готовности города к зиме 18 сентября также доложил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он сообщил, что в Одессе установлено одиннадцать когенерационных установок, которые одновременно производят тепло и электроэнергию, а до конца года ожидается подключение еще шести таких.

Представители энергетической компании ДТЭК заверили, что имеют необходимые аварийные запасы оборудования и четкий план действий на случай возможных атак.

А в Одесагазе подтвердили, что запасов топлива достаточно, чтобы без форс-мажоров пройти всю зиму.

Источник: Суспільне. Одесса.

Читайте также про автономное отопление: что это такое и какие плюсы и минусы техники, которая дает тепло даже в самые сильные морозы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!