Дата початку опалювального сезону в Одесі у 2025 році залежить від температури за вікном

В Одесі опалювальний сезон починається пізніше за більшість областей України, південний клімат відтерміновує його до першої декади листопада.

Коли у 2025 році увімкнуть опалення в Одесі — розповідаємо у матеріалі.

Коли розпочнеться опалювальний сезон в Одесі

7 жовтня в Одесі пройшло засідання членів Конгресу місцевих громад при Президентові України, що представляють Одеську область. Серед проблем, що обговорювали, було питання старту опалювального сезону.

Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер пояснив, що:

Опалювальний сезон в Одеській області розпочнеться лише тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів опуститься нижче восьми градусів.

“Поки розпочинати опалювальний сезон в Одесі потреби немає, — зазначив він. — Це дає нам змогу ще раз уважно проаналізувати попередні помилки та недоліки. Кожна зима — це виклик, а цьогорічна, враховуючи щоденні обстріли, буде особливо складною”.

Читати на тему До 12 градусів вдома: українців попередили про складну зиму без опалення Чого чекати від опалювального сезону 2025-26?

Попри ризики війни та негоди, до опалювального сезону Одеса готується ретельно. Уже перевіряють пункти обігріву, запаси пального та технічний стан генераторів.

За словами Олега Кіпера, усі лікарні, школи та дитячі садки забезпечені генераторами на сто відсотків.

Крім того, створено паливний резерв, якого вистачить на п’ять-шість діб безперебійної роботи соціально важливих закладів, і влада розглядає можливість іще збільшити цей запас.

Про готовність міста до зими ще 18 вересня доповів і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він повідомив, що в Одесі встановлено одинадцять когенераційних установок, які одночасно виробляють тепло й електроенергію, а до кінця року очікують підключити іще шість таких.

Представники енергетичної компанії ДТЕК запевнили, що мають необхідні аварійні запаси обладнання та чіткий план дій на випадок можливих атак.

А в Одесагазі підтвердили, що запасів палива достатньо, аби без форс-мажорів пройти всю зиму.

Джерело: Суспільне. Одеса.

Читай також про автономне опалення: що це таке та які плюси й мінуси техніки, що дає тепло навіть у найсильніші морози.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!