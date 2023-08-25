Укрзалізниця запустит дополнительные поезда к началу учебного года: что известно о новых рейсах

Когда заканчивается лето, большинство людей возвращаются домой из отпусков и каникул или наоборот — направляются на учебу из дома.

Поэтому Укрзалізниця объявила о дополнительных рейсах поездов на направления, которые пользуются большим спросом: Ивано-Франковск, Харьков, Ковель, Ужгород.

Дополнительные поезда будут курсировать с 31 августа по 3 сентября. Мы расскажем о дополнительных рейсах Укрзалізниці.

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Поезд Киев — Ивано-Франковск

На маршруте Киев — Ивано-Франковск — Киев дополнительный рейс отправится из Ивано-Франковска 31 августа под №1 (Ивано-Франковск 20:40, Киев 06:25).

В обратном направлении отправление утром 1 сентября под №191 (Киев 07:05, Ивано-Франковск 17:38).

Поезд Киев — Харьков

Харьковское направление усилят дополнительные рейсы, которые отправятся из Киева 31 августа под №252 (Киев 13:04, Харьков 20:31) и 1 сентября под №274 (Киев 21:57, Харьков 05:31).

В обратном направлении отправление из Харькова: 31 августа под №251 (Харьков 22:00, Киев 05:00) и 1 сентября под №273 (Харьков 13:36, Киев 21:05).

Поезд Киев — Ковель

На направлении Ковеля дополнительный рейс отправится из столицы 1 сентября под №277 (Киев 23:53 Ковель 10:15), а в обратном направлении — отправление 1 сентября из Ковеля под №278 (Ковель 11:25, Киев 20:05).

Поезд Киев — Ужгород

В направлении Ужгорода дополнительные рейсы отправятся из Киева 1 сентября под №239 (Киев 21:02, Ужгород 13:25) и 3 сентября под №223 (Киев 16:07, Ужгород 08:31).

В обратном направлении отправление из Ужгорода 31 августа под №240 (Ужгород 17:23, Киев 10:39) и 2 сентября под №224 (Ужгород 18:29, Киев 10:46).

Обычно, когда мы едем куда-то, берем с собой много вещей, но кое-что надо оставлять дома. Ранее мы рассказывали, что нельзя брать в поезд во время войны.

Фото: Укрзалізниця

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