Путешествия и вдохновение

Даже в Австрию и Венгрию! Укрзалізниця запускает новый международный рейс без пересадки

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 апреля 2023, 14:30
Потяг Відень — Чоп: Укрзалізниця запустила новий рейс
Фото: Pexels

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