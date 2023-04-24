Даже в Австрию и Венгрию! Укрзалізниця запускает новый международный рейс без пересадки

Если ты планируешь поездку в Вену или Будапешт, сделать это станет еще проще! Укрзалізниця анонсировала новый международный беспересадочный рейс Вена — Чоп. Читай в нашем материале про цены на билеты, сколько часов поезд находится в пути и как часто будет курсировать новый рейс.

Поезд Вена — Чоп: Укрзалізниця запустила новый рейс

С 24 апреля будет курсировать новый поезд Вена — Чоп — Вена. Это более удобный путь возвращения из Австрии и Венгрии в Украину. Поезд будет курсировать каждый день. Из Вены он будет отправляться в 16:42, а прибывать в Чоп в 02:28.

После остановки на станции Чоп нужно пройти погранично-таможенный контроль, если ты путешествуешь дальше. Добраться до Киева можно поездом № 750 Ужгород — Киев, который прибывает в Чоп в 05:19.

Поезд прибывает на станцию Киев в 18:30. Таким образом, за 25 часов можно добраться поездом из Вены в Киев или наоборот.

Из Киева поезд будет отправляться каждый день в 13:16. Прибывать в Чоп будет в 01:10. На обратном пути тоже нужно проходить контроль. Поезд Чоп — Вена будет отправляться в 03:28, а прибывать на конечную станцию в 11:21.

Стоимость билета на поезд Чоп — Вена составляет 1730 грн, их уже можно приобрести в международных кассах Укрзалізниці. Билет Киев — Чоп можно приобрести в приложении Укрзалізниці, в кассах или онлайн.

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