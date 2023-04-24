Подорожі та натхнення

І навіть до Австрії та Угорщини! Укрзалізниця запускає новий міжнародний рейс без пересадки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Квітня 2023, 14:30
Потяг Відень — Чоп: Укрзалізниця запустила новий рейс
Фото: Pexels

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