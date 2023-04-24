І навіть до Австрії та Угорщини! Укрзалізниця запускає новий міжнародний рейс без пересадки

Якщо ти плануєш поїздку до Відня чи Будапешта, зробити це стане ще простіше! Укрзалізниця анонсувала новий міжнародний безпересадковий рейс Відень — Чоп. Читай у нашому матеріалі про ціну на квитки, скільки годин потяг у дорозі та як часто курсуватиме новий рейс.

Потяг Відень — Чоп: Укрзалізниця запустила новий рейс

З 24 квітня курсуватиме новий потяг Відень — Чоп — Відень. Це більш зручний шлях повернення з Австрії та Угорщини до України. Потяг курсуватиме щодня. З Відня він вирушатиме о 16:42, а прибуватиме в Чоп о 02:28.

Після зупинки на станції Чоп потрібно пройти прикордонно-митний контроль, якщо ти подорожуєш далі. Дістатися до Києва можна потягом № 750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 05:19.

Потяг прибуває на станцію Київ о 18:30. Отже, за 25 годин можна дістатися потягом з Відня до Києва або ж навпаки.

З Києва потяг відправлятиметься щодня о 13:16. Прибуватиме у Чоп о 01:10. На зворотному шляху також потрібно проходити контроль. Потяг з Чопа відправлятиметься о 03:28, а прибуватиме на кінцеву станцію об 11:21.

Вартість квитка на потяг Чоп — Відень становить 1730 грн, їх уже можна придбати в міжнародних касах Укрзалізниці. Квиток Київ — Чоп можна придбати в застосунку Укрзалізниці, в касах або онлайн.

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