Заранее планируй маршрут: на пункте пропуска Корчова — Краковец будут проводить дорожные работы

Фото Getty Images С начала мая поездки в Польшу могут стать настоящим испытанием. Особенно для водителей грузовиков и пассажиров, которые привыкли пересекать границу через пункт пропуска Корчова — Краковец. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с 8 мая до середины июня 2025 года будут продолжаться масштабные дорожные работы. Что именно будут ремонтировать На территории пункта пропуска планируется замена асфальтового покрытия на двух направлениях: на въезд в Польшу — для грузового транспорта; на выезд из Польши — для пассажирских автомобилей. Из-за этого некоторые полосы движения будут перекрыты, что будет означать уменьшение пропускной способности пункта, увеличение очередей и временной нагрузки. К тому же сейчас до сих пор продолжаются работы с украинской стороны в пункте пропуска Шегини. Это еще один популярный маршрут, на котором временно ограничено движение. Читать по теме Готовься к очередям! На границе с Польшей начали ремонтные работы Пропускной пункт Медика-Шегини с 25 апреля будет работать с ограничениями. Где можно быстрее пересечь границу Государственная пограничная служба порекомендовала водителям и пассажирам заблаговременно планировать маршрут и выбирать менее загруженные пункты пропуска. Смильница. Нижанковичи. Рава-Русская. Грушев. Угринов. Именно это поможет значительно сократить время ожидания, особенно в дни большой нагрузки. Поэтому те, кто планирует международные перевозки или поездку за границу, должны учесть возможные задержки и проверять обновления от пограничной службы. Также читай в нашем предыдущем материале и о том, что Польша признала КПП критической инфраструктурой и как это поможет Украине. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Польша, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter