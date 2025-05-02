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Заранее планируй маршрут: на пункте пропуска Корчова — Краковец будут проводить дорожные работы

Анастасия Жиденко, редактор сайта 02 мая 2025, 13:00
пункт пропуску Корчова - Краківець
Фото Getty Images
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