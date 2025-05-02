Заранее планируй маршрут: на пункте пропуска Корчова — Краковец будут проводить дорожные работы

С начала мая поездки в Польшу могут стать настоящим испытанием. Особенно для водителей грузовиков и пассажиров, которые привыкли пересекать границу через пункт пропуска Корчова — Краковец.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с 8 мая до середины июня 2025 года будут продолжаться масштабные дорожные работы.

Что именно будут ремонтировать

На территории пункта пропуска планируется замена асфальтового покрытия на двух направлениях:

на въезд в Польшу — для грузового транспорта;

на выезд из Польши — для пассажирских автомобилей.

Из-за этого некоторые полосы движения будут перекрыты, что будет означать уменьшение пропускной способности пункта, увеличение очередей и временной нагрузки.

К тому же сейчас до сих пор продолжаются работы с украинской стороны в пункте пропуска Шегини. Это еще один популярный маршрут, на котором временно ограничено движение.

Где можно быстрее пересечь границу

Государственная пограничная служба порекомендовала водителям и пассажирам заблаговременно планировать маршрут и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Смильница. Нижанковичи. Рава-Русская. Грушев. Угринов.

Именно это поможет значительно сократить время ожидания, особенно в дни большой нагрузки.

Поэтому те, кто планирует международные перевозки или поездку за границу, должны учесть возможные задержки и проверять обновления от пограничной службы.

Также читай в нашем предыдущем материале и о том, что Польша признала КПП критической инфраструктурой и как это поможет Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.