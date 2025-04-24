Готовься к очередям! На границе с Польшей начали ремонтные работы

Государственная пограничная служба Украины предупреждает о временных ограничениях движения на пропускном пункте Медыка-Шегини на границе с Польшей. Они начнутся с завтрашнего дня, 25 апреля, в 09:00.

Пропускной пункт Медика Шегини будет работать с ограничениями: детали

По информации от польской стороны, с 24 апреля начинаются ремонтные работы в пункте пропуска Медика (направление въезда в Польшу и выезда из Украины).

Из-за этого возможно более медленное оформление легковых авто и автобусов на въезд в страну.

25 апреля 2025 года с 09:00 оформление грузовиков будет производиться только по одной полосе движения. Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

В ГПСУ обращают внимание, что со стороны Украины в этом же пункте пропуска продолжаются ремонтно-реконструкционные работы. Это также оказывает влияние на скорость движения транспорта.

Пограничники рекомендуют заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал модернизацию пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска.

— Есть четкие цели — к 2030 году обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых, — заявил он.

Правительство также будет работать над глобализацией системы єЧерга, которая работает уже на 28 КПП, а также над запуском совместного таможенного и пограничного контроля на границах с ЕС.

Недавно между Украиной также открыли новый пункт пропуска — Большая Паладь-Надьгодош.

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