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Готовься к очередям! На границе с Польшей начали ремонтные работы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 24 апреля 2025, 14:00
медика шегини
Фото Государственная пограничная служба Украины

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