Готовься к очередям! На границе с Польшей начали ремонтные работы

Фото Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины предупреждает о временных ограничениях движения на пропускном пункте Медыка-Шегини на границе с Польшей. Они начнутся с завтрашнего дня, 25 апреля, в 09:00. Пропускной пункт Медика Шегини будет работать с ограничениями: детали По информации от польской стороны, с 24 апреля начинаются ремонтные работы в пункте пропуска Медика (направление въезда в Польшу и выезда из Украины). Из-за этого возможно более медленное оформление легковых авто и автобусов на въезд в страну. 25 апреля 2025 года с 09:00 оформление грузовиков будет производиться только по одной полосе движения. Работы продлятся ориентировочно до середины июля. В ГПСУ обращают внимание, что со стороны Украины в этом же пункте пропуска продолжаются ремонтно-реконструкционные работы. Это также оказывает влияние на скорость движения транспорта. Пограничники рекомендуют заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска. Читать по теме Польша внесла пункты пропуска в список критической инфраструктуры — как это поможет Украине Читай, почему Польша внесла КПП в список критической инфраструктуры. Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал модернизацию пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска. — Есть четкие цели — к 2030 году обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых, — заявил он. Правительство также будет работать над глобализацией системы єЧерга, которая работает уже на 28 КПП, а также над запуском совместного таможенного и пограничного контроля на границах с ЕС. Недавно между Украиной также открыли новый пункт пропуска — Большая Паладь-Надьгодош. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Польша, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter