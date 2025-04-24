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Готуйся до черг! На кордоні з Польщею почали ремонтні роботи

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 14:00
медика шегині
Фото Державна прикордонна служба України
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Готуйся до черг! На кордоні з Польщею почали ремонтні роботи
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