Готуйся до черг! На кордоні з Польщею почали ремонтні роботи

Державна прикордонна служба України попереджає про тимчасові обмеження руху на пропускному пункті Медика-Шегині, що на кордоні з Польщею. Вони розпочнуться від завтра, 25 квітня, о 09:00.

Пропускний пункт Медика Шегині працюватиме з обмеженнями: деталі

За інформацією від польської сторони, з 24 квітня розпочинаються ремонтні роботи в пункті пропуску Медика (напрямок в’їзду до Польщі та виїзду з України).

Через це можливе повільніше оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до країни.

25 квітня 2025 року з 09:00 оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху. Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

У ДПСУ звертають увагу, що з боку України у цьому ж пункті пропуску тривають ремонтно-реконструкційні роботи. Це також впливає на швидкість руху транспорту.

Прикордонники рекомендують заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував модернізацію прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску.

— Маємо чіткі цілі — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових, — заявив він.

Уряд також працюватиме над глобалізацією системи єЧерга, яка працює вже на 28 КПП, а також над запуском спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС.

Нещодавно між Україною також відкрили новий пункт пропуску — Велика Паладь-Надьгодош.

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