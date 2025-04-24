Готуйся до черг! На кордоні з Польщею почали ремонтні роботи

Фото Державна прикордонна служба України Державна прикордонна служба України попереджає про тимчасові обмеження руху на пропускному пункті Медика-Шегині, що на кордоні з Польщею. Вони розпочнуться від завтра, 25 квітня, о 09:00. Пропускний пункт Медика Шегині працюватиме з обмеженнями: деталі За інформацією від польської сторони, з 24 квітня розпочинаються ремонтні роботи в пункті пропуску Медика (напрямок в’їзду до Польщі та виїзду з України). Через це можливе повільніше оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до країни. 25 квітня 2025 року з 09:00 оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху. Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня. У ДПСУ звертають увагу, що з боку України у цьому ж пункті пропуску тривають ремонтно-реконструкційні роботи. Це також впливає на швидкість руху транспорту. Прикордонники рекомендують заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску. Читати на тему Польща внесла пункти пропуску до переліку критичної інфраструктури — як це допоможе Україні Читай, чому Польща внесла КПП до переліку критичної інфраструктури. Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував модернізацію прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. — Маємо чіткі цілі — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових, — заявив він. Уряд також працюватиме над глобалізацією системи єЧерга, яка працює вже на 28 КПП, а також над запуском спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Нещодавно між Україною також відкрили новий пункт пропуску — Велика Паладь-Надьгодош. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Польща, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter