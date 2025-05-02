Завчасно плануй маршрут: на пункті пропуску Корчова — Краківець проводитимуть дорожні роботи

З початку травня поїздки до Польщі можуть стати справжнім випробуванням. Особливо для водіїв вантажівок і пасажирів, які звикли перетинати кордон через пункт пропуску Корчова — Краківець.

Державна прикордонна служба України повідомила, що з 8 травня до середини червня 2025 року будуть тривати масштабні дорожні роботи.

Що саме будуть ремонтувати

На території пункту пропуску планується заміна асфальтного покриття на двох напрямках:

на в’їзд до Польщі — для вантажного транспорту;

на виїзд із Польщі — для пасажирських автомобілів.

Через це деякі смуги руху будуть перекриті, що означатиме зменшення пропускної здатності пункту, збільшення черг і часового навантаження.

До того ж зараз й досі тривають роботи з українського боку в пункті пропуску Шегині. Це ще один популярний маршрут, на якому тимчасово обмежено рух.

Де можна швидше перетнути кордон

Державна прикордонна служба порекомендувала водіям і пасажирам завчасно планувати маршрут та обирати менш завантажені пункти пропуску.

Смільниця. Нижанковичі. Рава-Руська. Грушів. Угринів.

Саме це допоможе значно скоротити час очікування, особливо у дні великого навантаження.

Тож ті, хто планує міжнародне перевезення або поїздку за кордон, мають врахувати можливі затримки і перевіряти оновлення від прикордонної служби.

Також читай у нашому попередньому матеріалі й про те, що Польща визнала КПП критичною інфраструктурою та як це допоможе Україні.

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