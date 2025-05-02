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Завчасно плануй маршрут: на пункті пропуску Корчова — Краківець проводитимуть дорожні роботи

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 02 Травня 2025, 13:00
пункт пропуску Корчова - Краківець
Фото Getty Images
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