Завчасно плануй маршрут: на пункті пропуску Корчова — Краківець проводитимуть дорожні роботи

Фото Getty Images З початку травня поїздки до Польщі можуть стати справжнім випробуванням. Особливо для водіїв вантажівок і пасажирів, які звикли перетинати кордон через пункт пропуску Корчова — Краківець. Державна прикордонна служба України повідомила, що з 8 травня до середини червня 2025 року будуть тривати масштабні дорожні роботи. Що саме будуть ремонтувати На території пункту пропуску планується заміна асфальтного покриття на двох напрямках: на в’їзд до Польщі — для вантажного транспорту; на виїзд із Польщі — для пасажирських автомобілів. Через це деякі смуги руху будуть перекриті, що означатиме зменшення пропускної здатності пункту, збільшення черг і часового навантаження. До того ж зараз й досі тривають роботи з українського боку в пункті пропуску Шегині. Це ще один популярний маршрут, на якому тимчасово обмежено рух. Читати на тему Готуйся до черг! На кордоні з Польщею почали ремонтні роботи Пропускний пункт Медика-Шегині з 25 квітня працюватиме з обмеженнями. Де можна швидше перетнути кордон Державна прикордонна служба порекомендувала водіям і пасажирам завчасно планувати маршрут та обирати менш завантажені пункти пропуску. Смільниця. Нижанковичі. Рава-Руська. Грушів. Угринів. Саме це допоможе значно скоротити час очікування, особливо у дні великого навантаження. Тож ті, хто планує міжнародне перевезення або поїздку за кордон, мають врахувати можливі затримки і перевіряти оновлення від прикордонної служби. Також читай у нашому попередньому матеріалі й про те, що Польща визнала КПП критичною інфраструктурою та як це допоможе Україні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Польща, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter