В городе Покров Днепропетровской области произошел опасный инцидент: двухлетний мальчик нашел дома пневматический пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Пуля прошла и застряла в области лба.

2-летний ребенок выстрелил в себя: что произошло

Как сообщила в Facebook сотрудница экстренной медицинской помощи Никополя Валентина Марченко, происшествие случилось в среду, 10 сентября. На место вызвали бригаду скорой, которая застала испуганную маму с ребёнком на руках.

— На руках у перепуганной мамы — двухлетний мальчик с ранением в области лба. Как оказалось, ребенок нашел в ящике тумбочки пневматический пистолет и выстрелил себе в голову, — рассказала фельдшер.

Малышу сразу оказали помощь: обработали рану, наложили повязку и сделали обезболивание.

Сначала мальчика отвезли в Покровскую городскую больницу, где его осмотрел хирург и провел необходимые манипуляции. После этого ребенка вместе с мамой направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

К счастью, обошлось без критических повреждений — ребенок получил лишь легкий испуг.

Однако врачи подчеркивают: все могло закончиться куда хуже, ведь пуля из пневматического пистолета способна пробить кость или глубоко войти в мягкие ткани.

— Не будем строго судить родителей — они и так получили урок.

Но хочется предостеречь других: если у вас дома есть какое-либо оружие, даже пневматическое, относитесь к нему серьезно.

Прячьте подальше и обязательно под замок. Ведь, как говорят, даже незаряженное ружьё раз в год стреляет, — подчеркнула Марченко.

Медики, работавшие с мальчиком всю ночь, отмечают, что на этот раз трагедии удалось избежать лишь чудом.

Ведь подобные случаи не всегда заканчиваются счастливо. Так, в Тернополе сейчас готовятся к суду над двумя врачами, по вине которых во время стоматологического вмешательства умер ребенок.

