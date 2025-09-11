В городе Покров Днепропетровской области произошел опасный инцидент: двухлетний мальчик нашел дома пневматический пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Пуля прошла и застряла в области лба.
2-летний ребенок выстрелил в себя: что произошло
Как сообщила в Facebook сотрудница экстренной медицинской помощи Никополя Валентина Марченко, происшествие случилось в среду, 10 сентября. На место вызвали бригаду скорой, которая застала испуганную маму с ребёнком на руках.
— На руках у перепуганной мамы — двухлетний мальчик с ранением в области лба. Как оказалось, ребенок нашел в ящике тумбочки пневматический пистолет и выстрелил себе в голову, — рассказала фельдшер.
Малышу сразу оказали помощь: обработали рану, наложили повязку и сделали обезболивание.
Сначала мальчика отвезли в Покровскую городскую больницу, где его осмотрел хирург и провел необходимые манипуляции. После этого ребенка вместе с мамой направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.
К счастью, обошлось без критических повреждений — ребенок получил лишь легкий испуг.
Однако врачи подчеркивают: все могло закончиться куда хуже, ведь пуля из пневматического пистолета способна пробить кость или глубоко войти в мягкие ткани.
— Не будем строго судить родителей — они и так получили урок.
Но хочется предостеречь других: если у вас дома есть какое-либо оружие, даже пневматическое, относитесь к нему серьезно.
Прячьте подальше и обязательно под замок. Ведь, как говорят, даже незаряженное ружьё раз в год стреляет, — подчеркнула Марченко.
Медики, работавшие с мальчиком всю ночь, отмечают, что на этот раз трагедии удалось избежать лишь чудом.
Ведь подобные случаи не всегда заканчиваются счастливо. Так, в Тернополе сейчас готовятся к суду над двумя врачами, по вине которых во время стоматологического вмешательства умер ребенок.
