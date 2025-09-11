У місті Покров Дніпропетровської області стався небезпечний інцидент: дворічний хлопчик знайшов удома пневматичний пістолет і випадково вистрілив собі в голову. Куля пройшла і застрягла у ділянці лоба.

2-річна дитина вистрілила у себе: подробиці

Як повідомила у Facebook працівниця екстреної медичної допомоги Нікополя Валентина Марченко, подія сталася у середу, 10 вересня. На місце викликали бригаду швидкої, яка застала налякану маму з дитиною на руках.

— На руках у переляканої мами — дворічний хлопчик із раною в ділянці чола. Як з’ясувалося, дитина знайшла у шухляді тумбочки пневматичний пістолет і вистрілила собі в голову, — розповіла фельшерка.

Малюку одразу надали допомогу: обробили рану, наклали пов’язку та знеболили.

Спершу хлопчика відвезли до Покровської міської лікарні, де його оглянув хірург і провів необхідні маніпуляції. Після цього дитину разом із мамою направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Стан дитини розцінено, як стан середньої важкості, йому оброблено рану, накладено асептичну пов'язку, проведено знеболення та доставлено в Покровську міську лікарню, — зазначила жінка.

У лікарні дитину оглянув хірург, обробив рану та надав необхідну допомогу. Потім малюка разом із мамою перевезли до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

На щастя, обійшлося без критичних ушкоджень — дитина отримала лише легкий переляк.

Проте лікарі наголошують: усе могло завершитися значно гірше, адже куля з пневматичного пістолета здатна пробити кістку чи глибоко увійти у м’які тканини.

— Не будемо суворо засуджувати батьків — вони й так отримали урок.

Але хочеться застерегти інших: якщо у вас вдома є будь-яка зброя, навіть пневматична, ставтеся до неї серйозно.

Ховайте подалі й обов’язково під замок. Бо, як кажуть, навіть незаряджена рушниця раз на рік стріляє, — наголосила Марченко.

Медики, які працювали з хлопчиком цілу ніч, відзначають, що цього разу трагедії вдалося уникнути лише дивом.

Адже подібні випадки не завжди закінчуються щасливо. Так, у Тернополі нині готуються до суду над двома лікарями, з вини яких під час стоматологічного втручання померла дитина.

