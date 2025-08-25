Вже три з половиною роки українці живуть в умовах повномасштабної війни. Три з половиною роки родини українців вчаться жити в новій реальності. У багатьох батьки долучилися до лав ЗСУ, а зброя стала засобом захисту від окупантів.

Та головне у цій боротьбі — не забувати про важливі розмови з дітьми.

Поліція Київщини повідомила про трагедію у Бориспільському районі: семирічний хлопчик застрелив свою шестирічну сусідку.

Трагедія у Бориспільському районі: хлопчик застрелив сусідку

За повідомленням Нацполіції, 23 серпня близько 16:00 до поліції звернулися із заявою про нещасний випадок.

У будинку знайшли шестирічну дівчинку з вогнепальним пораненням руки.

Стало відомо, що семирічний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де він проживає. Під час ігор малолітній взяв до рук батькову рушницю та вистрілив у бік дівчинки.

Від отриманих травм дитина померла.

Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Батька хлопчика затримали й розпочали розслідування за фактом злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї.

Правила поводження зі зброєю

Питання дозволу на зброю для цивільних обговорюється вже давно.

Наразі право на володіння зброєю в Україні врегульоване лише на підзаконному рівні. Основним актом, який визначає умови придбання, зберігання, обліку, охорони, носіння, перевезення і використання зброї, впродовж тривалого часу залишається Наказ МВС України № 622 від 21 серпня 1998 року.

Загальні правила передбачають головне: поводитися зі зброєю треба завжди так, наче вона заряджена.

Також зброю не можна залишати без нагляду, її варто зберігати в захищеному місці, металевому сейфі із замком.

До того ж сейф має бути прикріпленим до стіни чи підлоги, аби унеможливити його переміщення.

Боєприпаси також варто зберігати окремо від зброї, в захищеному контейнері. Є й інші правила поводження та зберігання зброї.

Ніколи не направляй ствол на людей. Тримай палець на спусковому гачку лише під час прицілюванням. Не торкайся чужої зброї без дозволу. Розряджай зброю перед зберіганням. Обмеж доступ сторонніх людей до зброї. Не залишай зброю без нагляду. Інформуй поліцію про зберігання зброї у тебе вдома. Регулярно перевіряй стан зброї.

Говорити з дітьми про зброю — важливо. Адже ігнорування реалій не допоможе уникнути трагедії. Як правильно говорити з дитиною про зброю, читай в нашому ексклюзивному матеріалі.

