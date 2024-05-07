Будут возвращать или нет? Как реагируют другие страны на возможность экстрадиции военнообязанных в Украину

Недавно МИД Украины прекратил консульские услуги для украинских военнообязанных мужчин, выехавших за границу. Такое решение повлекло за собой волну возмущения со стороны украинцев за рубежом.

Также звучали разговоры об экстрадиции таких мужчин в Украину. В частности, часть стран не исключает такой возможности со своей стороны.

В Чехии и Венгрии уже заявили о возможности возвращения военнообязанных в Украину. Об этом и как реагируют другие страны, собрали в материале.

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Будут ли возвращать военнообязанных мужчин из-за границы

Однозначного ответа пока нет. Представительства стран-партнеров заявляют о разных намерениях.

Экстрадиция украинских мужчин из Чехии: что известно

В Чехии заявили, что не могут лишить защиты выехавших из Украины мужчин. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский изданию Novinky.

Он отметил, что в стране не поддерживают тех украинских мужчин, которые выехали из Украины из-за страха мобилизации. В то же время в законодательстве страны нет соответствующего правового механизма, позволяющего возвращать военнообязанных домой.

— Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Но не тех, кто пытается избежать установленного законом долга, — заявил он.

Венгрия: будет ли возвращать военнообязанных мужчин Украине

Будапешт заявил, что не будет возвращать военнообязанных мужчин Киеву. Об этом говорил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен.

— Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не будем расследовать, считают ли украинцы их военнообязанными или нет. Мы не позволим отправить их на смерть, исходя из элементарной человечности, — сказал он и подчеркнул, что никто не будет подвергаться экстрадиции.

Украинская власть хочет, чтобы их передали, чтобы их можно было отправить на войну, на фронт, где люди гибнут. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим, — подчеркнул вице-премьер-министр.

Заявление Польши: экстрадиция мужчин-украинцев

Неделей ранее Польша резко заявила, что не исключает возможности экстрадиции Украине ее военнообязанных граждан. В частности, это станет возможным в случае потери паспорта или окончания его действия. Тогда украинцы не смогут оставаться на территории Польши.

Об этом говорил ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

Я не удивлен, что украинские власти делают все, чтобы привлечь своих граждан на фронт. У этих граждан есть обязанности перед государством, — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Экстрадиция мужчин призывного возраста из Литвы

В Литве также не исключают такой возможности. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните считают, что страна-партнер Киева должна помочь Украине вернуть своих мужчин призывного возраста, проживающих за границей.

— У Украины должны быть средства и инструменты, чтобы пригласить своих молодых мужчин служить своей родине. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах, — сказал президент Литвы во время дебатов на радио LRT.

Премьер-министр также добавила, что для этого Литва должна сотрудничать и с другими странами ЕС.

— Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что мужчина выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство. Но нам нужно работать не только с украинскими властями, но и шире, поскольку сейчас ЕС имеет так называемую временную защиту для украинцев, — сказала она.

Также добавила: пока Литва не имеет правового механизма для передачи Украине ее мужчин призывного возраста, так что любое решение сейчас будет политическим.

Детальнее, что делать военнообязанным мужчинам из Украины за границей сейчас, мы рассказывали в другом материале.

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