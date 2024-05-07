Мужчинам за границей возобновили выдачу документов и предоставление услуг — что известно

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о приостановлении приема документов мужчин призывного возраста в иностранных консульствах.

7 мая стало известно о частичном возобновлении выдачи документов.

За границей возобновили выдачу документов для мужчин

Обновлено 7 мая 2024: Центр обслуживания граждан Паспортный сервис сообщил о возобновлении выдачи готовых документов в тестовом режиме.

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Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после получения SMS-сообщения о готовности паспортов для выдачи.

Украинцев, ожидающих выдачу документов, просят соблюдать правила. А именно — приходить за документами после получения SMS-сообщения о готовности документов (должны быть получены после 25 апреля), предъявлять документ, удостоверяющий личность — могут быть электронные документы в Дія.

После этого необходимо пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Мужчинам за границей остановили выдачу документов: подробности

В своем X (Twitter) Дмитрий Кулеба ранее написал, что защита прав и интересов граждан Украины за границей является одним из приоритетов МИД. Но в условиях полномасштабной войны приоритетом также есть защита Родины от уничтожения.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос выживания государства его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война.

Дмитрий Кулеба напомнил, что обязанность обновлять документы в ТЦК существовала и до полномасштабной войны. А также, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

На сайте МИД объяснили, почему такое решение приняли именно сейчас — все из-за принятия и подписания закона о Внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, который вступит в силу с 18 мая 2024 года. По закону меняются алгоритмы работы украинских консульских служб.

Решение о приостановлении выдачи документов и предоставлении услуг временное. О возобновлении предоставления услуг сообщат как только это станет доступным. Кроме того, заявления, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены и обработаны. Ожидается, что ограничения будут сняты после 18 мая 2024.

В случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за границей (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.п.), сотрудники консульской службы будут оказывать в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.

С 23 апреля консульства Украины перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста.

Такое ограничение действует до момента, когда дипломатические учреждения получат разъяснение положений нового закона о мобилизации. О прекращении предоставления услуг сообщили посольства Китая, Молдовы, консульство Украины в Польше.

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