Війна в Україні

Чоловікам за кордоном відновили видачу документів та надання послуг — що відомо

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Травня 2024, 16:50
Чоловікам за кордоном зупинили видачу документів — що відомо
Фото: Facebook

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