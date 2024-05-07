Чоловікам за кордоном відновили видачу документів та надання послуг — що відомо

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про призупинення прийому документів чоловіків призовного віку у закордонних консульствах. 7 травня стало відомо про часткове відновлення видачі документів.

За кордоном відновили видачу документів для чоловіків

Оновлено 7 травня 2024 року: Центр обслуговування громадян Паспортний сервіс повідомив про відновлення видачі готових документів у тестовому режимі.

Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS-повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Українців, які чекають на видачу документів, просять дотримуватися правил. А саме — приходити за документами після отримання SMS-повідомлення про готовність документів (мають бути отримані після 25 квітня), пред’являти документ, що посвідчує особу — можуть бути електронні документи в Дії.

Зараз також дивляться

Після цього потрібно пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Чоловікам за кордоном зупинили видачу документів: подробиці

У своєму X (Twitter) Дмитро Кулеба раніше написав, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є одним із пріоритетів МЗС. Але в умовах повномасштабної війни пріоритетом також є захист Батьківщини від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна.

Дмитро Кулеба нагадав, що обовʼязок оновлювати документи у ТЦК існував і до повномасштабної війни. А також, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

На сайті МЗС пояснили, чому таке рішення ухвалили саме зараз — усе через ухвалення та підписання закону про Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який набуде чинності з 18 травня 2024 року. За законом змінюються алгоритми роботи українських консульських служб.

Рішення про призупинення видачі документів та надання послуг є тимчасовим. Про відновлення надання послуг повідомлять щойно це стане доступним. Крім цього, заяви, подані до 23 квітня, буде розглянуто та опрацьовано. Очікується, що обмеження будуть зняті після 18 травня 2024 року.

У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.

З 23 квітня консульства України припинили надавати послуги чоловікам призовного віку.

Таке обмеження діє до моменту, коли дипломатичні установи отримають роз’яснення положень із нового закону про мобілізацію. Про припинення надання послуг повідомили посольства Китаю, Молдови, консульство України у Польщі.

Раніше ми розповідали про новий указ президента щодо онлайн-казино.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.