Повертатимуть чи ні? Як реагують інші країни на можливість екстрадиції військовозобовʼязаних до України

Нещодавно МЗС України припинило консульські послуги для українських військовозобовʼязаних чоловіків, які виїхали за кордон. Таке рішення спричинило хвилю обурення з боку українців за кордоном.

Також лунали розмови про екстрадицію таких чоловіків до України. Зокрема, частина країн не відкидає такої можливості зі свого боку.

У Чехії та Угорщині вже заявили свою позицію щодо повернення військовозобовʼязаних до України. Як на таку ініціативу реагують інші країни, зібрали у матеріалі.

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Чи повертатимуть військовозобов’язаних чоловіків з-за кордону

Однозначної відповіді поки що немає. Представництва країн-партнерів заявляють про різні наміри.

Екстрадиція українських чоловіків з Чехії: що відомо

У Чехії заявили, що не можуть позбавити захисту чоловіків, які виїхали з України. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виданню Novinky.

Він зазначив, що у країні не підтримують тих українських чоловіків, які виїхали з України через страх мобілізації. Водночас у законодавстві країни немає відповідного правового механізму, який би дозволив повертати військовозобовʼязаних додому.

— Я розумію проблему від’їзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми вітаємо їх на нашій території. Але не тих, хто намагається уникнути встановленого законом обов’язку, — заявив він.

Чи повертатиме Угорщина військовозобовʼязаних чоловіків Україні

Натомість Будапешт заявив, що не буде повертати військовозобовʼязаних чоловіків Києву. Про це говорив віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн.

— Угорщина не видаватиме Україні біженців. Ми не будемо розслідувати, чи вважають українці їх військовозобов’язаними, чи ні. Ми не дозволимо відправити їх на смерть, виходячи з елементарної людяності, — сказав він та наголосив, що ніхто не підлягатиме екстрадиції.

Українська влада хоче, щоб їх передали, щоб їх можна було відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Тому ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо, — наголосив віце-прем’єр-міністр.

Заява Польщі: екстрадиція чоловіків-українців

Тиждень тому Польща різко заявила, що не відкидає можливості екстрадиції Україні її військовозобов’язаних громадян. Зокрема, це стане можливим у випадку втрати паспорта або закінчення його дії. Тоді українці не зможуть залишатися на території Польщі.

Про це говорив раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб залучити своїх громадян на фронт. У цих громадян є обов’язки перед державою, — наголосив Косіняк-Камиш.

Екстрадиція чоловіків призовного віку з Литви

У Литві також не відкидають такої можливості. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа і прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте вважають, що країна-партнер Києва повинна допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном.

— Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах, — сказав президент Литви під час дебатів на радіо LRT.

Прем’єр-міністрка також додала, що для цього Литва має співпрацювати й з іншими країнами ЄС.

— Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов’язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання. Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, але й ширше, оскільки зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців, — сказала вона.

Також додала: поки що Литва не має правового механізму для передачі Україні її чоловіків призовного віку, тож будь-яке рішення зараз буде політичним.

Детальніше про те, що робити військовозобовʼязаним чоловікам з України за кордоном зараз, ми розповідали в іншому матеріалі.

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