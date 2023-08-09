От ТЭЦ до АЭС! Сколько ключевых энергетических объектов Украины уже починили — отчет правительства

За прошлогоднюю зиму россияне нанесли серьезные удары по энергетической системе Украины. И по сей день продолжаются ремонтные работы на энергетических объектах, которые были повреждены во время обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в летний период энергетики продолжают подготовку к началу отопительного сезона. И подчеркнул важность освещения реального состояния энергетической отрасли для граждан.

Мы не собираемся преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать о реальном положении дел, — сказал Шмыгаль.

Сколько энергетических объектов отремонтировано

Как отчитываются в Министерстве энергетики, по состоянию на август отремонтировано пять атомных блоков. Еще четыре блока ремонтируются.

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В Украине сейчас отремонтировано и пребывают в состоянии ремонта 24 энергоблока ТЭС. По словам Шмыгаля, это 62% от общего количества.

Относительно ТЭЦ, то сейчас специалисты починили 70%, при этом еще 30% сейчас находятся в ремонте.

32 гидроагрегата, составляющие 68% от общей мощности гидроэлектростанций (ГЭС) или отремонтированы, или находятся в процессе ремонта.

Премьер также отметил, что ремонтная кампания идет по плану. В частности, Укрэнерго уже выполнило почти 80% работ по ремонту магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до уровня довоенного состояния. Правительство активно работает над формированием многоуровневой защиты энергетических объектов.

Зима будет сложной, но мы готовы выстоять. Готовим для этого все необходимое, — подытожил Шмыгаль.

К зиме стоит готовиться уже сейчас и позаботиться о том, чтобы не замерзнуть. Читай, полезные советы, которые помогут подготовиться к зиме 2023-2024.

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