Від ТЕЦ до АЕС! Скільки ключових енергетичних об’єктів України вже полагодили — звіт уряду

За торішню зиму росіяни завдали серйозних ударів по енергетичній системі України. Донині тривають ремонтні роботи на енергетичних об’єктах, які були пошкоджені під час обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у літній період енергетики продовжують підготовку до початку опалювального сезону. А також наголосив на важливості висвітлення реального стану енергетичної галузі для українців.

Ми не збираємося применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ, — сказав Шмигаль.

Скільки енергетичних об’єктів відремонтовано

Як звітують у Міністерстві енергетики, станом на серпень відремонтовано п’ять атомних блоків. Ще чотири блоки зараз ремонтуються.

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В Україні нині відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки ТЕС. За словами Шмигаля, це 62% від загальної кількості.

Щодо ТЕЦ, то нині спеціалісти полагодили 70%, при цьому ще 30% наразі перебувають у ремонті.

32 гідроагрегати, що становлять 68% від загальної потужності гідроелектростанцій (ГЕС) або відремонтовані, або перебувають у процесі ремонту.

Прем’єр також зазначив, що ремонтна кампанія просувається за планом. Зокрема, Укренерго вже виконало майже 80% робіт з ремонту магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлені до рівня довоєнного стану. Уряд активно працює над формуванням багаторівневого захисту енергетичних об’єктів.

Зима буде складною, але ми готові вистояти. Готуємо для цього все необхідне, — підсумував Шмигаль.

До зими варто готуватися вже зараз та подбати про те, щоб не змерзнути. Читай корисні поради, які допоможуть підготуватися до зими 2023-2024.

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