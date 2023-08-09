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Від ТЕЦ до АЕС! Скільки ключових енергетичних об’єктів України вже полагодили — звіт уряду

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Серпня 2023, 11:00
Скільки енергетичних об’єктів відремонтовано
Фото: Unsplash

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