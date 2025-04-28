Сбой в работе сети Эпицентр: что произошло и как получить свои заказы

В работе сети магазинов Эпицентр произошел массовый технический сбой. Об этом сообщили в компании. Пресс-служба заявляет, что сейчас работают над возобновлением работы сервисов. В частности, сбой случился в работе касс, мобильном приложении и самих магазинах, где нельзя провести покупку.

В магазинах Эпицентр произошел технический сбой: подробности

На странице сети магазинов написали, что имеют временные технические проблемы. Возможна задержка в доставках. Напомним, что 26 апреля, в субботу, произошел еще один масштабный сбой в работе украинских банков и компаний.

В частности, сбои были в Дія, Монобанке, Ощадбанке, Новой почте. Однако в Дія заявили, что временное отсутствие доступа к сервисам связано с обновлением одного из центров обработки данных.

В конце марта случился и масштабный сбой в работе Укрзалізниці. С его последствиями пытаются справиться по сей день.

Сбой в сети Эпицентр начался утром 28 апреля. Сейчас ни в одном из Эпицентров Киева и других городов нельзя совершить покупку товаров.

В ночь на 28 апреля 2025 года в сети торговых центров Эпицентр произошел технический сбой, повлиявший на работу торговой сети

Доподлинно неизвестно, хакерская ли это атака на сервисы.

Эпицентр: горячая линия и как дозвониться

Чтобы проверить статус твоего заказа или узнать возможность оплаты или покупки, пользователи ищут, как дозвониться в Эпицентр.

Отметим, что не стоит волноваться и спешить. Работникам, которые возобновляют работу сети, нужно время.

На сайте Эпицентр указано, что компания работает над восстановлением системы. Чтобы дозвониться или получить информацию, есть несколько способов: чат со службой поддержки в Viber или Telegram, написать на электронную почту info@on.epicentrk.ua или позвонить по номеру 0800 20 27 27.

Когда случаются различные вражеские атаки, многие из нас боятся, что прослушивают телефон. Читай, как это проверить.

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