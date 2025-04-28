Збій у роботі мережі Епіцентр: що сталося і як отримати свої замовлення

У роботі мережі магазинів Епіцентр стався масовий технічний збій. Про це повідомили у самій компанії. Прес-служба заявляє, що нині працюють над відновленням роботи сервісів. Зокрема збій трапився у роботі кас, у мобільному додатку та самих магазинах, де не можна провести покупку.

У магазинах Епіцентр стався технічний збій: подробиці

На сторінці мережі магазинів написали, що мають тимчасові технічні проблеми. Можливі затримки у доставках. Нагадаємо, що 26 квітня, у суботу, трапився ще один масштабний збій у роботі українських банків та компаній.

Зокрема збої були в Дії, Монобанку, Ощадбанку, Новій пошті. Проте у Дії заявили, що тимчасова відсутність доступу до сервісів пов’язана з оновленням одного з центрів обробки даних.

Наприкінці березня трапився і масштабний збій у роботі Укрзалізниці. З його наслідками намагаються впоратися досі.

Збій у мережі Епіцентр розпочався зранку 28 квітня. Нині у жодному з Епіцентрів Києва та інших міст не можна зробити покупку товарів.

У ніч на 28 квітня 2025 року у мережі торгівельних центрів Епіцентр стався технічний збій, який вплинув на роботу торгової мережі

Достеменно невідомо, чи це хакерська атака на сервіси.

Епіцентр: гаряча лінія та як додзвонитися

Аби перевірити статус твого замовлення чи дізнатися про можливість оплати, чи купівлі, користувачі шукають, як додзвонитися до Епіцентру.

Зазначимо, що не варто хвилюватися та спішити. Працівникам, які відновлюють роботу мережі, потрібен час.

На сайті Епіцентр зазначено, що компанія працює над відновленням системи. Аби додзвонитися чи отримати інформацію, є кілька способів: чат зі службою підтримки у Viber чи Telegram, написати на електронну пошту info@on.epicentrk.ua або зателефонувати за номером 0800 20 27 27.

Коли трапляються різноманітні ворожі атаки, чимало з нас боїться, що прослуховують телефон. Читай, як це перевірити.

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