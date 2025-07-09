Беспрецедентное решение: ЕСПЧ признал Россию виновной в ряде военных преступлений

Европейский суд по правам человека признал вину России по делу об уничтожении рейса МН17 над Донецкой областью в 2014 году. Украина также направила жалобы против РФ по поводу многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится в решении суда. Отмечается, что российская сторона не присутствовала во время оглашения решения, как и на предыдущих заседаниях.

ЕСПЧ признал вину России в сбыте самолета МН17

Дело объединило четыре межгосударственных жалобы против России со стороны Украины и Нидерландов:

Украина против России (№ 8019/16) — нарушение во время вооруженного конфликта в Донецкой области, в частности уничтожение MH17, пытки, принудительный труд и другое;

Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в 2014 году;

Нидерланды против России (№ 28525/20) — обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;

Украина против России (№ 11055/22) — грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд постановил, что имеет юрисдикцию по данным жалобам о событиях, произошедших до 16 сентября 2022 года, когда членство России в Совете Европы прекратилось. Там добавили, что события в Украине беспрецедентны.

В выводах говорится, что характер и масштабы боевых действий, а также зловещие заявления РФ по поводу украинской государственности, независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе.

Кроме того, эпизодически такая же риторика звучит в адрес Польши, Молдовы и государств Балтии.

Суд отметил, что должно оценить соответствие действий России фундаментальным принципам, изложенным в Европейской конвенции по правам человека и его протоколам. Среди задач нет оценки легальности российского вторжения и оккупации.

Суд признал Российскую Федерацию ответственной за многочисленные нарушения прав человека, происходившие на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года. Он также указывает на массовый и системный характер.

Среди преступлений РФ:

произвольные убийства гражданских и военнопленных;

лишение свободы;

бесчеловечное поведение и применение пыток;

системная практика подавления украинской идентичности, в частности, через образование;

практика фильтрационных лагерей;

вывоз украинских детей и взрослых гражданских вглубь оккупированных территорий или на территорию РФ.

Суд признал Россию ответственной за практику ведения боевых действий — начиная с 11 мая 2014 года и до 16 сентября 2022 года, и признал нарушения статей 2 и 3 ЕКПЧ и статьи 1 из Протокола 1, а после 24 февраля — также нарушение статьи 8.

К тому же установлено, что рейс MH17 был сбит именно с российского ЗРК Бук. Именно РФ несет ответственность за преступление, поэтому суд признает нарушение статей 2 и 3 ЕКПЧ.

Напомним, несколько месяцев назад ЕСПЧ также вынес приговор по поводу событий в Одессе 2 мая 2014 года.

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