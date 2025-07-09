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Беспрецедентное решение: ЕСПЧ признал Россию виновной в ряде военных преступлений

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 июля 2025, 15:00
Беспрецедентное решение: ЕСПЧ признал Россию виновной в ряде военных преступлений
Фото Unsplash, Pixabay

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