Безпрецедентне рішення: ЄСПЛ визнав Росію винною у низці воєнних злочинів

Європейський суд з прав людини визнав провину Росії у справі щодо збиття рейсу МН17 у над Донецькою областю у 2014 році. Україна також надіслала скарги проти РФ стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться у рішенні суду. Зазначається, що російська сторона не була присутня під час оголошення рішення, як і на попередніх засіданнях.

ЄСПЛ визнав провину Росії у збитті літака МН17

Справа об’єднала чотири міждержавних скарги проти Росії з боку України та Нідерландів:

Україна проти Росії (№ 8019/16) — порушення під час збройного конфлікту на Донеччині, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) — викрадення і незаконне переміщення українських дітей у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) — обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) — грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд постановив, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, які відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося. Там додали, що події в Україні є безпрецедентними.

У висновках йдеться, що характер і масштаби бойових дій, а також зловісні заяви РФ стосовно української державності, незалежності та самого права на існування становлять загрозу мирному співіснуванню у Європі.

Крім цього, епізодично така ж риторика лунає на адресу Польщі, Молдови та держав Балтії.

Суд зауважив, що має оцінити відповідність дій Росії фундаментальним принципам, викладеним у Європейській конвенції з прав людини та її протоколах. Серед завдань немає оцінки легальності російського вторгнення та окупації.

Суд визнав Російську Федерацію відповідальною за численні порушення прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року. Він також вказує на масовий та системний характер.

Серед злочинів РФ:

свавільні вбивства цивільних і військовополонених;

позбавлення волі;

нелюдське поводження і застосування тортур;

системна практика придушення української ідентичності, зокрема через освіту;

практика фільтраційних таборів;

вивезення українських дітей та дорослих цивільних вглиб окупованих територій або на територію РФ.

Суд визнав Росію відповідальною за практики ведення бойових дій — починаючи з 11 травня 2014 року і до 16 вересня 2022 року, та визнав порушення статей 2 і 3 ЄКПЛ і статті 1 з Протоколу 1, а після 24 лютого — також порушення статті 8.

До того ж встановлено, що рейс MH17 збили саме з російського ЗРК Бук. Саме РФ несе відповідальність за злочин, тому суд визнає порушення статей 2 і 3 ЄКПЛ.

Нагадаємо, кілька місяців тому ЄСПЛ також виніс вирок щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.

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