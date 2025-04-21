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BRIEF: смерть папы Франциска, отступление РФ под Покровском, дефицит фисташек — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 апреля 2025, 18:00
BRIEF: смерть папы Франциска, отступление РФ под Покровском, дефицит фисташек — главные новости дня
Фото Генеральный штаб ВСУ, Unsplash
BRIEF: смерть папы Франциска, отступление РФ под Покровском, дефицит фисташек — главные новости дня
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