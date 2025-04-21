BRIEF: смерть папы Франциска, отступление РФ под Покровском, дефицит фисташек — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 21 апреля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 21 апреля

Россияне постепенно сдают позиции на западных окрестностях Покровска, сообщил спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов. Враг пытался перерезать важную трассу из Днепропетровской области, но потерпел неудачу.

В плену РФ в настоящее время находятся 10 тысяч пропавших без вести, привел данные уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов. Всего в розыске находятся более 60 тысяч человек.

Умер народный депутат Украины Владимир Мороз, который возглавлял подкомитет по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии в Комитете по вопросам энергетики и ЖКХ. В Верховной Раде выразили соболезнования из-за преждевременной смерти, причину которой не назвали.

Генштаб подтвердил информацию о поражении Воздушными силами места, с которого производился запуск ударных БпЛА РФ в районе населенного пункта Теткино Курской области. Это произошло еще 19 апреля.

В течение суток Россия нарушала “пасхальное перемирие” 2935 раз, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главкома Сырского.

22 апреля Украина станет самой теплой страной в Европе, сообщила синоптик Наталья Диденко. В течение дня по всей стране ожидается температура +20°C…+26°C.

Международные новости сегодня, 21 апреля

Российское минобороны объявило о возобновлении боевых действий после так называемого пасхального перемирия.

В возрасте 88 лет скончался папа Франциск. Понтифик в течение длительного времени находился в больнице, но затем выписался и вернулся к исполнению обязанностей. Что известно о смерти и чем запомнился — рассказали тут .

. По данным New York Times, глава Пентагона Пит Гегсет делился секретными военными планами по операции против хуситов с семьей, адвокатом и другими людьми в чате Signal. Спикер Пентагона Шон Парнелл уже опроверг эти обвинения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что “отказ” США от идеи вступления Украины в НАТО вызывает у России удовлетворение. По его словам, это мнение совпадает с позицией РФ.

Между тем в мире произошла еще одна неожиданная проблема — дефицит фисташек. Как на это повлиял тренд на дубайский шоколад — рассказывали в материале.

Фото: Vatican News

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