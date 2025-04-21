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BRIEF: смерть папи Франциска, відступ РФ під Покровськом, дефіцит фісташок — головні новини дня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 18:00
BRIEF: смерть папи Франциска, відступ РФ під Покровськом, дефіцит фісташок — головні новини дня
Фото Генеральний штаб ЗСУ, Unsplash
BRIEF: смерть папи Франциска, відступ РФ під Покровськом, дефіцит фісташок — головні новини дня
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