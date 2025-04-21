BRIEF: смерть папи Франциска, відступ РФ під Покровськом, дефіцит фісташок — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 21 квітня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 21 квітня

Росіяни поступово здають позиції на західних околицях Покровська, повідомив речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов. Ворог намагався перерізати важливу трасу з Дніпропетровщини, але зазнав невдачі.

У полоні РФ нині перебувають 10 тисяч зниклих безвісти, навів дані уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов. Загалом у розшуку перебувають понад 60 тисяч людей.

Помер народний депутат України Володимир Мороз, який очолював підкомітет з питань електроенергетики та транспортування електроенергії у Комітеті з питань енергетики та ЖКГ. У Верховній Раді висловили співчуття через передчасну смерть, причину якої не назвали.

Генштаб підтвердив інформацію про ураження Повітряними силами місця, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА РФ у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Це сталося ще 19 квітня.

Протягом доби Росія порушувала “великоднє перемир’я” 2935 разів, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Сирського.

22 квітня Україна стане найтеплішою країною у Європі, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Протягом дня по всій країні очікується температура +20°C…+26°C.

Міжнародні новини сьогодні, 21 квітня

Російське міноборони оголосило про відновлення бойових дій після так званого великоднього перемир’я.

У віці 88 років помер папа Франциск. Понтифік протягом тривалого часу перебував у лікарні, але згодом виписався та повернувся до виконання обов’язків. Що відомо про смерть та чим запам’ятався — розповіли тут.

За даними New York Times, голова Пентагону Піт Гегсет ділився секретними військовими планами про операцію проти хуситів з родиною, адвокатом та іншими людьми в чаті Signal. Речник Пентагону Шон Парнелл вже заперечив ці звинувачення.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що “відмова” США від ідеї вступу України до НАТО викликає у Росії задоволення. За його словами, ця думка збігається з позицією РФ.

А тим часом у світі сталася ще одна несподівана проблема — дефіцит фісташок. Як на це вплинув тренд на дубайський шоколад — розповідали в матеріалі.

Фото: Vatican News

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