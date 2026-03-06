Битва за Карпаты: государство вернуло 20 участков леса возле Буковеля, которые хотели застроить гостиницами

Земли в самом сердце Карпат, неподалеку от популярного курорта Буковель, снова принадлежат общине. Суд поставил точку в громком деле о попытке незаконного завладения 20 земельными участками в селе Поляница Надворнянского района. Об этом официально сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как выяснилось, за этой историей стоит масштабная махинация, начавшаяся еще в 2022 году. Пока страна приходила в себя от начала полномасштабного вторжения, предприимчивые дельцы пытались под шумок прибрать к рукам лакомый кусок лесного фонда.

Фальшивые акты и планы на коттеджи

Схема была классической для таких регионов: участки оформили в частную собственность, используя поддельные государственные акты. Таким образом создавался юридический фасад для последующего строительства элитных коттеджных городков, отелей и другой туристической инфраструктуры в одном из самых дорогих уголков Украины.

Однако прокуроры доказали: эти земли никогда не изымались из лесного фонда. На самом деле они находятся в пользовании государственного лесхоза и покрыты уникальными буково-пихтовыми лесами, возраст которых достигает почти столетия.

Никаких законных решений об изменении целевого назначения этих территорий государственные органы не принимали.

Экологический аспект: почему это важно

Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры Виктория Шекшеева подчеркнула, что любая застройка на таких территориях — это не просто нарушение закона, а прямой удар по экологии. Карпатские леса защищены Рамочной конвенцией об охране и устойчивом развитии Карпат, которую Украина ратифицировала еще много лет назад.

Более того, попытка превратить вековые леса в строительные площадки прямо противоречит Стратегии государственной экологической политики до 2030 года. Одним из ее приоритетов является увеличение площади лесов, а не их дерибан под застройку.

Рассмотрев все доказательства, суд отменил незаконную регистрацию участков в Государственном земельном кадастре. Теперь 20 участков лесного фонда официально возвращаются в собственность государства.

Это позволит надлежащим образом взять их на учет и защитить от новых посягательств застройщиков в будущем.

Это дело стало очередным сигналом: статус курортной зоны не дает права игнорировать экологическое законодательство, даже если речь идет о наиболее привлекательных для инвестиций участках возле Буковеля.

Однако пока в тыловых регионах Украина борется за каждый гектар леса в судах, на временно оккупированных территориях происходит настоящая экологическая катастрофа.

Российские оккупанты устроили беспрецедентный экоцид, рассматривая украинские природные богатства лишь как ресурс для наживы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!