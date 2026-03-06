Для тебя Новости

Битва за Карпаты: государство вернуло 20 участков леса возле Буковеля, которые хотели застроить гостиницами

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 марта 2026, 12:00 3 мин.
Земли возле Буковеля вернули государству
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь