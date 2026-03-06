Битва за Карпати: держава повернула 20 ділянок лісу біля Буковелю, які хотіли забудувати готелями

Землі у самому серці Карпат, неподалік популярного курорту Буковель, знову належать громаді. Суд поставив крапку в гучній справі про спробу незаконного заволодіння 20 земельними ділянками у селі Поляниця, що в Надвірнянському районі. Про це офіційно повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як з’ясувалося, за цією історією стоїть масштабна махінація, яка розпочалася ще у 2022 році. Поки країна оговтувалася від початку повномасштабного вторгнення, спритні ділки намагалися під шумок прибрати до рук ласий шматок лісового фонду.

Фальшиві акти та плани на котеджі

Схема була класичною для таких регіонів: ділянки оформили у приватну власність, використовуючи підроблені державні акти. Так створювався юридичний фасад для подальшого будівництва елітних котеджних містечок, готелів та іншої туристичної інфраструктури в одному з найдорожчих куточків України.

Проте прокурори довели: ці землі ніколи не вилучалися зі складу лісового фонду. Насправді вони перебувають у користуванні державного лісгоспу і вкриті унікальними буково-ялицевими лісами, вік яких сягає майже століття.

Жодних законних рішень про зміну цільового призначення цих територій державні органи не ухвалювали.

Екологічний аспект: чому це важливо

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Вікторія Шекшеєва наголосила, що будь-яка забудова на таких територіях — це не просто порушення закону, а прямий удар по екології.

Карпатські ліси захищені Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат, яку Україна ратифікувала ще багато років тому.

Ба більше, спроба перетворити вікові ліси на будівельні майданчики прямо суперечить Стратегії державної екологічної політики до 2030 року.

Одним із її пріоритетів є збільшення площі лісів, а не їх дерибан під забудову.

Вердикт суду

Розглянувши всі докази, суд скасував незаконну реєстрацію ділянок у Державному земельному кадастрі. Тепер 20 ділянок лісового фонду офіційно повертаються у власність держави. Це дозволить належним чином взяти їх на облік та захистити від нових зазіхань забудовників у майбутньому.

Ця справа стала черговим сигналом: статус курортної зони не дає права ігнорувати екологічне законодавство, навіть якщо йдеться про найбільш привабливі для інвестицій ділянки біля Буковелю.

Проте поки в тилових регіонах Україна бореться за кожен гектар лісу в судах, на тимчасово окупованих територіях відбувається справжня екологічна катастрофа. Російські окупанти влаштували безпрецедентний екоцид, розглядаючи українські природні багатства лише як ресурс для наживи.

