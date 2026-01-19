Гренландия не для продажи: более 80% американцев выступили против военного захвата острова

Идея расширения американских границ за счет Гренландии не вызывает энтузиазма у большинства граждан США. Как выяснилось, американцы не готовы ни платить за остров из собственного кармана, ни, тем более, применять оружие для его присоединения.

Скепсис даже среди республиканцев: результаты опроса

Опрос, проведенный CBS News, продемонстрировал четкую позицию общества: 86% респондентов выступают категорически против использования военной силы для установления контроля над Гренландией. Несмотря на стремление США укрепить свои позиции в Арктике, даже потенциальная покупка острова за федеральные средства не имеет широкой поддержки — на такую финансовую сделку согласен лишь каждый третий американец (30%).

Интересно, что скепсис царит даже среди сторонников Республиканской партии и лично Дональда Трампа. Хотя республиканцы традиционно выступают за усиление влияния Вашингтона на мировой арене, идея силового захвата северных территорий вызывает сопротивление даже в этом лагере.

Угроза для НАТО и глобальная нестабильность

Главное опасение опрошенных связано не только с этической или финансовой стороной вопроса, но и с международной безопасностью. Большинство американцев считает, что агрессивные действия в отношении Гренландии могут спровоцировать настоящий дипломатический хаос. В частности, речь идет о:

возможном выходе США из НАТО;

разрушении отношений с союзниками;

тотальной дестабилизации мирового порядка.

В то же время определенная часть респондентов видит в гренландском вопросе стратегические преимущества. По их мнению, контроль над островом мог бы стать мощным сигналом для России и Китая, а также открыл бы Штатам прямой доступ к богатым природным ресурсам региона.

Пока что арктические амбиции остаются предметом жарких дискуссий, но общественное мнение в самих США довольно однозначно: мир и стабильность ценятся выше территориальных приобретений.

