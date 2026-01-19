Гренландія не для продажу: понад 80% американців виступили проти воєнного захоплення острова

Ідея розширення американських кордонів за рахунок Гренландії не викликає ентузіазму у більшості громадян США. Як з’ясувалося, американці не готові ні платити за острів з власної кишені, ні, тим паче, застосовувати зброю для його приєднання.

Скепсис навіть серед республіканців: результати опитування

Опитування, проведене CBS News, продемонструвало чітку позицію суспільства: 86% респондентів виступають категорично проти використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією. Попри прагнення США зміцнити свої позиції в Арктиці, навіть потенційна купівля острова за федеральні кошти не має широкої підтримки — на таку фінансову угоду згоден лише кожен третій американець (30%).

Цікаво, що скепсис панує навіть серед прихильників Республіканської партії та особисто Дональда Трампа. Хоча республіканці традиційно виступають за посилення впливу Вашингтона на світовій арені, ідея силового захоплення північних територій викликає опір навіть у цьому таборі.

Загроза НАТО і глобальна нестабільність

Головне побоювання опитаних пов’язане не лише з етичним чи фінансовим боком питання, а й з міжнародною безпекою. Більшість американців вважає, що агресивні дії щодо Гренландії можуть спровокувати справжній дипломатичний хаос. Зокрема, йдеться про:

можливий вихід США з НАТО;

руйнування відносин із союзниками;

тотальну дестабілізацію світового порядку.

Водночас певна частина респондентів вбачає в гренландському питанні стратегічні переваги. На їхню думку, контроль над островом міг би стати потужним сигналом для Росії та Китаю, а також відкрив би Штатам прямий доступ до багатих природних ресурсів регіону.

Поки що арктичні амбіції залишаються предметом палких дискусій, але громадська думка в самих США є досить однозначною: мир і стабільність цінуються вище за територіальні надбання.

