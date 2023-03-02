В Грузии продлили срок действия безвиза для украинцев — объясняем, на какой срок

Вооруженная агрессия России разбросала украинцев по всему миру: огромное количество украинских беженцев проживает в Польше, странах Балтии, Канаде, Британии, Израиле и многих других странах. Среди них есть и Грузия.

Стало известно, что в Грузии продлили безвиз для граждан Украины. На какой срок — объясняем далее.

Срок пребывания украинцев в Грузии

Украинцы, которые сейчас находятся в Грузии, смогут остаться в стране подольше. Об этом сообщается в местном издании Грузия Онлайн со ссылкой на грузинские власти.

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Ранее гражданам Украины, как и жителям других стран, прибывавших в Грузию на основании безвизового режима, можно было находиться в стране до одного года. После этого нужно было выехать, а затем въехать заново.

Теперь безвиз для украинцев в Грузии действует до двух лет.

— Правительство скорректировало норму, позволяющую гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока, — говорится в сообщении.

При этом, упрощение безвизовых условий касается только украинцев. Что касается жителей других 94 стран, то порядок остался неизменным.

Упрощение условий въезда и пребывания за границей для украинцев сделали и другие страны. А как получить визу в США на десять лет и что для этого нужно сделать — мы писали в другом материале.

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