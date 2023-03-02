У Грузії продовжили термін дії безвізу для українців — пояснюємо, на який термін

Збройна агресія Росії розкидала українців по всьому світу: величезна кількість українських біженців проживає у Польщі, країнах Балтії, Канаді, Британії, Ізраїлі та багатьох інших країнах. Серед таких держав є і Грузія.

Стало відомо, що в Грузії продовжили безвіз для громадян України. На який термін — пояснюємо далі.

Термін перебування українців у Грузії

Українці, які зараз перебувають у Грузії, зможуть залишитися у країні надовше. Про це повідомляється у місцевому виданні Грузія Онлайн з посиланням на грузинську владу.

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Раніше громадянам України, як і жителям інших країн, які прибували до Грузії на підставі безвізового режиму, можна було перебувати в країні до одного року. Після цього потрібно було виїхати, а потім в’їхати заново.

Тепер безвіз для українців у Грузії діє до двох років.

— Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в’їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного дворічного терміну, — йдеться у повідомленні.

При цьому спрощення безвізових умов стосується лише українців. Щодо жителів інших 94 країн порядок залишився незмінним.

Спрощення умов в’їзду та перебування закордоном для українців зробили й інші країни. А от як отримати візу до США на десять років та що для цього потрібно зробити, ми писали в іншому матеріалі.

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