Хорватия готовит резерв: в стране восстанавливают обязательную военную службу

Фото Getty Images, Facebook Правительство Хорватии представило законопроект, предусматривающий восстановление обязательной военной службы. Вице-премьер-министр и министр обороны Иван Анушич представил эту инициативу, призванную усилить обороноспособность страны. Сообщает BIRN.Кого коснется призыв и каковы условия? Согласно новому законопроекту, обязательная военная служба будет восстановлена для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Они пройдут медицинский осмотр и, в случае пригодности, будут призваны на службу. Для женщин военная служба останется добровольной. Призывники пройдут двухмесячную базовую военную подготовку, во время которой им будет выплачиваться зарплата в размере 1100 евро. Читать по теме Что посмотреть в Хорватии: места для красивого и интересного отдыха Рассказываем, какие места следует посетить в Хорватии. Что ждет тех, кто откажется от службы? Для тех, кто отказывается от военной службы, предусмотрено два альтернативных варианта: Трехмесячная подготовка по гражданской обороне. Четырехмесячная служба в учреждениях, обслуживающих муниципалитеты и города. Преимущества и прогнозы Министр обороны отметил, что прошедшие базовую военную подготовку будут иметь преимущество при трудоустройстве в государственных и общественных компаниях Хорватии. По оценкам правительства, призыв будет проходить ежегодно в пять волн, каждая из которых охватит около 800 человек. Таким образом, общее количество призывников в год достигнет 4000 человек. Законопроект еще должен быть одобрен парламентом, поэтому ожидается, что восстановление призыва произойдет не ранее 2026 года. В нашем предыдущем материале мы рассказывали, что европейцы поддерживают увеличение помощи Украине. Подробнее о причинах и масштабах этой поддержки читайте далее. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Армия, Мир Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter