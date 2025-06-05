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Хорватия готовит резерв: в стране восстанавливают обязательную военную службу

Мария Дзюба, редактор сайта 05 июня 2025, 14:30
Хорватия готовит резерв: в стране восстанавливают обязательную военную службу
Фото Getty Images, Facebook

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