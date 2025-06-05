Хорватия готовит резерв: в стране восстанавливают обязательную военную службу

Правительство Хорватии представило законопроект, предусматривающий восстановление обязательной военной службы.

Вице-премьер-министр и министр обороны Иван Анушич представил эту инициативу, призванную усилить обороноспособность страны.

Сообщает BIRN.

Кого коснется призыв и каковы условия?

Согласно новому законопроекту, обязательная военная служба будет восстановлена для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Они пройдут медицинский осмотр и, в случае пригодности, будут призваны на службу.

Для женщин военная служба останется добровольной.

Призывники пройдут двухмесячную базовую военную подготовку, во время которой им будет выплачиваться зарплата в размере 1100 евро.

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Что ждет тех, кто откажется от службы?

Для тех, кто отказывается от военной службы, предусмотрено два альтернативных варианта:

Трехмесячная подготовка по гражданской обороне.

Четырехмесячная служба в учреждениях, обслуживающих муниципалитеты и города.

Преимущества и прогнозы

Министр обороны отметил, что прошедшие базовую военную подготовку будут иметь преимущество при трудоустройстве в государственных и общественных компаниях Хорватии.

По оценкам правительства, призыв будет проходить ежегодно в пять волн, каждая из которых охватит около 800 человек.

Таким образом, общее количество призывников в год достигнет 4000 человек.

Законопроект еще должен быть одобрен парламентом, поэтому ожидается, что восстановление призыва произойдет не ранее 2026 года.

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