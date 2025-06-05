Хорватія готує резерв: у країні відновлюють обов’язкову військову службу

Фото Getty Images, Facebook Уряд Хорватії розкрив деталі законопроекту, який передбачає відновлення обов’язкової військової служби. Віце-прем’єр-міністр та міністр оборони Іван Анушич представив ініціативу, що покликана посилити обороноздатність країни. Про це повідомляє BIRN.Хто підлягатиме призову та які умови? Згідно з новим законопроектом, обов’язкова військова служба буде відновлена для чоловіків віком від 18 до 30 років. Вони проходитимуть медичний огляд, і у разі придатності будуть призвані на службу. Для жінок військова служба залишатиметься добровільною. Призовники проходитимуть двомісячну базову військову підготовку, під час якої їм виплачуватимуть зарплату в розмірі 1100 євро. Читати на тему Що подивитись у Хорватії: місця для красивого та цікавого відпочинку Розповідаємо, які місця варто відвідати в Хорватії. Що буде з тими, хто відмовиться від служби? Для тих, хто відмовляється від військової служби, передбачено два альтернативні варіанти: Тримісячна підготовка з цивільної оборони. Чотиримісячна служба в установах, що обслуговують муніципалітети та міста. Переваги та прогнози Міністр оборони зазначив, що ті, хто пройде базову військову підготовку, матимуть перевагу при працевлаштуванні в державних і громадських компаніях Хорватії. За оцінками уряду, призов відбуватиметься щороку у п’ять хвиль, кожна з яких охоплюватиме близько 800 осіб. Таким чином, загальна кількість призовників на рік сягатиме 4000 осіб. Законопроект ще має бути схвалений парламентом, тому очікується, що відновлення призову відбудеться не раніше 2026 року. У попередньому нашому матеріалі ми розповідали, що європейці підтримують збільшення допомоги Україні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Армія, Світ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter