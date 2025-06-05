Хорватія готує резерв: у країні відновлюють обов’язкову військову службу

Уряд Хорватії розкрив деталі законопроекту, який передбачає відновлення обов’язкової військової служби.

Віце-прем’єр-міністр та міністр оборони Іван Анушич представив ініціативу, що покликана посилити обороноздатність країни.

Про це повідомляє BIRN.

Хто підлягатиме призову та які умови?

Згідно з новим законопроектом, обов’язкова військова служба буде відновлена для чоловіків віком від 18 до 30 років.

Вони проходитимуть медичний огляд, і у разі придатності будуть призвані на службу.

Для жінок військова служба залишатиметься добровільною.

Призовники проходитимуть двомісячну базову військову підготовку, під час якої їм виплачуватимуть зарплату в розмірі 1100 євро.

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Що буде з тими, хто відмовиться від служби?

Для тих, хто відмовляється від військової служби, передбачено два альтернативні варіанти:

Тримісячна підготовка з цивільної оборони.

Чотиримісячна служба в установах, що обслуговують муніципалітети та міста.

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