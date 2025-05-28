Що подивитись у Хорватії: місця для красивого та цікавого відпочинку

Хорватія — ідеальне місце для відпочинку. Тут можна займатися й активним туризмом і просто відпочивати на пляжі. У цій країні є навіть гори, краєвиди тут — ніби з картинки.

Тому точно треба знати, що подивитися в Хорватії, особливо, якщо відвідуєш країну вперше.

Що подивитися в Хорватії

Хорватія порівняно невелика країна, яка розташована на узбережжі Адріатичного моря. Вона поєднує в собі середньовічну архітектуру, неймовірну природу, чисте море та гостинність місцевих жителів.

Деякі туристи можуть назвати цю країну альтернативою Італії або Греції, але з більш спокійною атмосферою, помірнішими цінами та затишними містечками без надмірного туристичного шуму.

Дубровник

Це старе місто зі стінами 14 сторіччя занесене до списку ЮНЕСКО. Саме тут знімали Гру престолів. Тут можна побачити знайомі вузькі вулиці з серіалу, червоні дахи та гарний морський вид.



Якщо ти будеш у цьому місті, то обов’язково треба прогулятися фортечними мурами та піднятися на гору Срдж для панорами.



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Спліт

Це місто варто відвідати, щоб побачити палац Діоклетіана, навколо саме і розрісся сучасний Спліт. Це живе місто-музей з атмосферою Середземномор’я, кафе, вуличними музикантами та базарами.



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Національний парк Плітвіцькі озера

У цьому парку є 16 бірюзових озер, що каскадами спускаються одне в одне через водоспади. Цю унікальну екосистему варто побачити своїми очима. Цей парк вважається одним із найбільш фотографованих природних парків Європи.



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Острів Хвар

Цей острів вважається найсонячнішим місцем Хорватії. Він поєднує розкішні пляжі, історичні вулички Хвара та ароматні лавандові поля. Тож це місце підійде як і для активного туризму, так і для пляжного.

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Трогір

Старе місто Трогіра — це лабіринт вузьких вуличок з романськими й готичними будівлями. Його ще називають музеєм просто неба.

Воно розташоване зовсім поруч зі Сплітом, тому ідеально для одноденної мандрівки. А центр міста перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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Ровінь

Це старе місто на півострові, тут є красиві кольорові будиночки, рибальські човни та вузькі вулички. Ровінь — ідеальне місце для тихого відпочинку, фотознімків і морської кухні. Туристи кажуть, що тут панує справжня італійсько-хорватська атмосфера.

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Якщо ти шукаєш відпочинок на морі 2025, то раніше ми розповідали про різні варіанти.

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