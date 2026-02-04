Автоматический перерасчет коммунальных услуг: кто будет платить меньше января

Украинское правительство приняло принципиальное решение, призванное защитить кошельки граждан после самого тяжелого месяца зимы. Кабинет Министров официально утвердил постановление, которое обязывает коммунальные службы самостоятельно пересчитывать стоимость услуг в случае их отсутствия или ненадлежащего качества.

Новые правила начинают действовать задним числом, охватывая весь период, начиная с 1 января 2026 года.

Кабмин обязал вернуть деньги за отсутствие услуг

Это решение стало прямым ответом на сложную ситуацию в энергосистеме, возникшую из-за массированных вражеских обстрелов. Только в январе этого года тысячи киевлян столкнулись с длительными перебоями в поставках тепла и воды. Статистика впечатляет: после последних атак без стабильного отопления остались жители около шести тысяч столичных многоэтажек, причем часть домов пережила это испытание дважды.

Сейчас энергетики и коммунальщики продолжают работать над восстановлением сетей в столице, пытаясь вернуть комфорт в последние две сотни домов, которые пострадали больше всего.

Главная новация правительственного решения заключается в полном отсутствии бюрократии для самих потребителей. Теперь людям не нужно собирать справки, обивать пороги сервисных центров или писать письменные обращения. Весь процесс перерасчета должен происходить автоматически.

Как январские обстрелы изменили правила оплаты за тепло

Поставщики услуг теперь обязаны вести четкий учет по каждому конкретному дому, фиксируя количество дней и часов, когда жители оставались без тепла, воды или вывоза мусора. Если услуга не предоставлялась из-за ликвидации последствий обстрелов или технических аварий, плата за это время начисляться просто не должна.

Процедура предусматривает, что результаты такого перерасчета должны быть отражены непосредственно в квитанциях за следующий месяц. Таким образом, сумма к оплате в феврале за фактически холодные батареи в январе должна быть пропорционально уменьшена.

Читать по теме ”СвітлоДім”: Кабмин выделяет 300 тысяч грн на генераторы для многоэтажных домов Что предполагает программа и на что можно потратить средства?

Как будет происходить перерасчет без участия потребителей

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что такой шаг справедлив, ведь граждане не должны нести финансовое бремя за сервисы, которые они фактически не получали из-за военных действий. По его словам, внедренный механизм обязателен для всех исполнителей коммунальных услуг без исключения.

— Если из-за российских обстрелов критической инфраструктуры коммунальные услуги не предоставлялись, люди не должны за них платить. Мы внедряем четкий и обязательный для всех исполнителей механизм: фиксация отсутствия услуг, автоматический перерасчет и отражение его в платежках без дополнительных обращений от граждан, — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Решение распространяется на централизованное теплоснабжение, горячую и холодную воду, а также на систему обращения с бытовыми отходами.

Постановление уже вступило в силу, поэтому коммунальные предприятия должны немедленно начать корректировку начислений. Это позволит предотвратить ситуации, когда потребители вынуждены платить полную стоимость за услуги, которые предоставлялись лишь частично или не соответствовали установленным стандартам качества.

Теперь ты знаешь, как будет работать механизм перерасчета, но читай: как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен Зеленского: пошаговая инструкция.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!