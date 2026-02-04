Автоматичний перерахунок комунальних послуг: хто платитиме менше за січень

Український уряд ухвалив принципове рішення, яке має захистити гаманці громадян після найважчого місяця зими. Кабінет Міністрів офіційно затвердив постанову, яка зобов’язує комунальні служби самостійно перераховувати вартість послуг у разі їх відсутності або неналежної якості.

Нові правила починають діяти заднім числом, охоплюючи весь період, починаючи з 1 січня 2026 року.

Кабмін зобов’язав повернути гроші за відсутність послуг

Це рішення стало прямою відповіддю на складну ситуацію в енергосистемі, що виникла через масовані ворожі обстріли. Тільки в січні цього року тисячі киян зіткнулися з тривалими перебоями у постачанні тепла та води. Статистика вражає, адже після останніх атак без стабільного опалення залишилися мешканці близько шести тисяч столичних багатоповерхівок, причому частина будинків пережила це випробування двічі.

Наразі енергетики та комунальники продовжують працювати над відновленням мереж у столиці, намагаючись повернути комфорт до останніх двох сотень осель, які постраждали найбільше.

Головна новація урядового рішення полягає у повній відсутності бюрократії для самих споживачів. Тепер людям не потрібно збирати довідки, оббивати пороги сервісних центрів або писати письмові звернення. Весь процес перерахунку має відбуватися автоматично.

Як січневі обстріли змінили правила оплати за тепло

Надавачі послуг тепер зобов’язані вести чіткий облік по кожному конкретному будинку, фіксуючи кількість днів і годин, коли мешканці залишалися без тепла, води чи вивезення сміття. Якщо послуга не надавалася через ліквідацію наслідків обстрілів або технічні аварії, плата за цей час нараховуватися просто не повинна.

Процедура передбачає, що результати такого перерахунку мають бути відображені безпосередньо у квитанціях за наступний місяць. Таким чином, сума до сплати у лютому за фактично холодні батареї у січні має бути пропорційно зменшена.

Як відбуватиметься перерахунок без участі споживачів

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба наголосив, що такий крок є справедливим, адже громадяни не повинні нести фінансовий тягар за сервіси, які вони фактично не отримували через військові дії. За його словами, запроваджений механізм є обов’язковим для всіх виконавців комунальних послуг без винятку.

— Якщо через російські обстріли критичної інфраструктури комунальні послуги не надавалися, люди не повинні за них платити. Ми запроваджуємо чіткий і обов’язковий для всіх виконавців механізм: фіксація відсутності послуг, автоматичний перерахунок і відображення його у платіжках без додаткових звернень від громадян, — зазначив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України.

Рішення поширюється на централізоване теплопостачання, гарячу та холодну воду, а також на систему поводження з побутовими відходами.

Постанова вже набула чинності, тому комунальні підприємства мають негайно розпочати коригування нарахувань. Це дозволить запобігти ситуаціям, коли споживачі змушені платити повну вартість за послуги, які надавалися лише частково або не відповідали встановленим стандартам якості.

