Як оплатити комунальні послуги 1000 гривень Зеленського — пояснили в Дії

Тривають виплати тисячі гривень Зимової підтримки. Деякі українці захочуть витратити її на оплату комунальних послуг. Як сплатити комуналку тисячею Зеленського — пояснюємо у матеріалі.

Як оплатити комунальні послуги 1000 гривень Зеленського

Питання: як оплатити комунальні послуги тисячею зимової єПідтримки — ми адресували службі підтримки Дії. І там відповіли, що розрахуватися карткою Національний кешбек можна двома способами:

у застосунку свого банку;

на порталі Споживачів комунальних послуг.

Для того, щоб оплатити комунальні послуги у застосунку свого банку, потрібно скористатися послугою онлайн-банкінгу.

Платіж можна провести через різні банки. Якщо ти робиш це вперше, потрібно ввести всі особові рахунки, вказати отримувачів тощо. Надалі уся ця інформація зберігатиметься у базі, тож достатньо просто обрати шаблон.

Далі вказуємо показники лічильників за воду, газ, опалення та електроенергію. Ці дії можна виконати через сайти постачальників послуг — в особистих кабінетах, або безпосередньо на сайті банку.

Якщо, приміром, картка Національного кешбеку оформлена через Приватбанк, переходимо у застосунок. І далі діємо за таким алгоритмом:

авторизуємося у розділі Платежі;

Обираємо Комунальні платежі;

вказуємо реквізити отримувача — ЄДРПОУ, назву підприємства чи номер банківського рахунку (IBAN);

обираємо постачальника, вводимо номер особового рахунку;

із запропонованих карток обираємо картку Національного кешбеку;

додаємо платіж в кошик;

тиснемо Оплатити;

можна одразу ввести адресу помешкання, з’являться усі платіжки. Серед них обираємо ті, за які хочемо розрахуватися тисячею зимової єПідтримки.

Платіжки на електрику та газ можна оплатити й безпосередньо через сайти постачальників. Приміром, розрахуватися за споживання газу можна через Нафтогаз. Для цього лише потрібно зареєструватися на сайті, вказати свій особовий рахунок та зайти в особистий кабінет.

У ньому одразу висвітиться стан рахунку та способи оплати: через Приват24, Ощад24 тощо. Доведеться перейти в застосунок та вже там обрати для розрахунків картку Національного кешбеку і таким способом скористатися тисячею зимової єПітримки.

Оплатити рахунок за електрику також можна через сайт постачальника — приміром, через сайт компанії Yasno. Скануємо QR-код на платіжці та проводимо оплату через потрібну картку.

Сплатити за комунальні послуги можна також, створивши персональний кабінет на одному з порталів Комунальних послуг. Приміром: Cks.com.ua, Abon.com.ua, Infolviv.com.ua.

Для цього потрібно зареєструватися на сайті, ввести адресу, ключ авторизації. На сторінці рахунків за комунальні послуги відзначити галочками ті, за які хочемо сплатити. Натиснути Сплатити і обрати банк, через який це хочемо зробити. Ввести номер картки Національного кешбеку і натиснути ок — проплату тисячею Зеленського зроблено.

