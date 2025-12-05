Как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен Зеленского — объяснили в Дії

Продолжаются выплаты тысячи гривен Зимової підтримки. Некоторые украинцы захотят потратить ее на оплату коммунальных услуг. Как оплатить коммуналку тысячей Зеленского — объясняем в материале. Как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен Зеленского Вопрос: как оплатить коммунальные услуги тысячей гривен президента — мы адресовали службе поддержки Дії. И там ответили, что рассчитаться картой Национального кэшбека можно двумя способами: в приложении своего банка;

на портале Потребителей коммунальных услуг. Для того чтобы оплатить коммунальные услуги в приложении своего банка, нужно воспользоваться услугой онлайн-банкинга.

Платеж можно произвести через разные банки. Если ты делаешь это в первый раз, нужно ввести все лицевые счета, указать получателей и т.д. В дальнейшем вся эта информация будет храниться в базе, поэтому достаточно просто выбрать шаблон.

Далее указываем показатели счетчиков за воду, газ, отопление и электроэнергию. Эти действия можно выполнить через сайты поставщиков услуг — в личных кабинетах или непосредственно на сайте банка.

Если, например, карта Национального кэшбека оформлена через ПриватБанк, переходим в приложение. И далее действуем за алгоритмом:

авторизуемся в разделе Платежи;

выбираем Коммунальные платежи;

указываем реквизиты получателя — ЕГРПОУ, название предприятия или номер банковского счета (IBAN);

выбираем поставщика, вводим номер лицевого счета;

из предложенных карт выбираем карту Национального кэшбека;

добавляем платеж в корзину;

жмем Оплатить;

Можно сразу же ввести адрес помещения и увидеть все платежки. Среди них выбрать те, за которые хотим рассчитаться тысячей зимней поддержки.

Платежки на электричество и газ можно оплатить и через сайты поставщиков. К примеру, рассчитаться за потребление газа можно через Нафтогаз. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указать свой лицевой счет и зайти в личный кабинет.

В нем сразу высветится состояние счета и способы оплаты: через Приват24, Ощад24 и т.д. Придется перейти в приложение и уже там выбрать для расчетов карту Национального кэшбека и таким образом воспользоваться тысячей зимней поддержки.

Оплатить счет за электричество можно через сайт поставщика — например, через сайт компании Yasno. Сканируем QR-код на платежке и производим оплату через нужную карту.

Оплатить коммунальные услуги можно также, создав персональный кабинет на одном из порталов Коммунальных услуг. Например, Cks.com.ua, Abon.com.ua, Infolviv.com.ua.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, ввести адрес, ключ авторизации. На странице счетов за коммунальные услуги отметить галочками те, за которые хотим оплатить. Нажать Оплатить и выбрать банк, через который мы хотим это сделать. Ввести номер карты Национального кэшбека и нажать ок — оплата тысячей Зеленского сделана.

