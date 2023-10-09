Цифровой бой коррупции: как диджитализация госорганов способствует развитию Украины

Цифровизация украинских систем взаимодействия между гражданами и государственными органами существенно облегчила жизнь украинцев и способствовала уменьшению бюрократических волокит. Вместе с тем, в Минцифры убеждают, что развитие цифровых технологий также исключит возможность коррупции в украинских госорганах.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Георгий Дубинский на первом заседании Совета ЕС-Украина под эгидой Европейского социально-экономического комитета (EESC).

О развитии украинских технологий и их влиянии рассказали в Укринформе. Мы расскажем самое важное из разговора Георгия Дубинского.

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Как цифровые технологии Украины помогают бороться с коррупцией

По словам заместителя министра цифровой трансформации, цифровые инструменты помогут Украине убедить западных партнеров и разрушить стереотипы о коррумпированности государства.

— Наше приложение Дія было определено USAID — американским Агентством по международному развитию — как один из инструментов, позволяющих бороться с коррупцией. Потому что он прозрачный, цифровой и полезный. Я думаю, что следующим шагом будет создание инструментов Дії для государственных служащих, — сказал Георгий Дубинский.

Коррупция основывается на непрозрачных схемах. Если все операции прозрачны, они фиксируются и осуществляются в соответствии с правилами. Я убежден: это тот путь, по которому это можно сделать.

Вместе с тем многие украинцы переживают о нарушении прав человека на конфиденциальность информации граждан. Основной запрос: как именно государство придерживается пропорций между цифровизацией и контролем.

— Вокруг определения такой пропорции всегда происходит определенная борьба. Мы производим цифровые технологии, чтобы помочь людям, а не для того, чтобы их контролировать.

У нас есть мощное общество, крупные технологические компании (Запада — ред.) нас поддерживают, потому что мы разделяем с ними одинаковые ценности. Так что у нас нет идеи устанавливать чрезмерный контроль над нашими гражданами.

В то же время, мы хотим предоставить им средства контроля над правительством. Это движение в обе стороны. Но, разумеется, гражданское общество тоже должно за этим следить, — объяснил чиновник.

К цифровизации теперь присоединяются и военно-врачебные комиссии. Как изменится система ВЛК до конца года с цифровизацией, рассказывали тебе раньше.

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