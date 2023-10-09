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Цифровой бой коррупции: как диджитализация госорганов способствует развитию Украины

Виктория Мельник, редактор сайта 09 октября 2023, 16:00
цифровизация государственных органов
Фото: Pexels

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