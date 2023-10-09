Цифровий бій корупції: як діджиталізація держорганів сприяє розвитку України

Цифровізація українських систем взаємодії між громадянами та державними органами суттєво полегшила життя українців та сприяє зменшенню бюрократичної тяганини. Разом з тим, Мінцифри переконують, що розвиток цифрових технологій також унеможливить корупцію в українських держорганах.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський під час першого засідання Ради ЄС-Україна під егідою Європейського соціально-економічного комітету (EESC).

Про розвиток українських технологій та їхній вплив розповіли в Укрінформі. Ми розповімо найважливіше з розмови Георгія Дубинського.

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За словами заступника міністра цифрової трансформації, цифрові інструменти допоможуть Україні переконати західних партнерів та зруйнувати стереотипи про корумпованість держави.

— Наш додаток Дія був визначений USAID — американським Агентством з міжнародного розвитку — як один з інструментів, що дозволяють боротися з корупцією. Тому що він є прозорим, цифровим та корисним. Я думаю, що наступним кроком буде створення інструментів Дії для державних службовців, — сказав Георгій Дубинський.

Корупція базується на непрозорих схемах. Якщо всі операції є прозорими, вони фіксуються та здійснюються відповідно до правил. Я переконаний: це той шлях, яким це можна зробити.

Разом з тим, багато українців переймається порушенням прав людини на конфіденційність інформації громадян. Основний запит: як саме держава дотримується пропорції між цифровізацією та контролем.

— Навколо визначення такої пропорції завжди відбувається певна боротьба. Ми виробляємо цифрові технології, щоб допомагати людям, а не для того, щоб їх контролювати.

Ми маємо потужне суспільство, великі технологічні компанії (Заходу — ред.) нас підтримують, тому що ми поділяємо з ними однакові цінності. Тож у нас немає ідеї встановлювати надмірний контроль над нашими громадянами.

Натомість ми хочемо надати їм засоби контролю над урядом. Це рух в обидві сторони. Але, зрозуміло, громадянське суспільство також має за цим пильнувати, — пояснив урядовець.

До цифровізації тепер доєднуються й військово-лікарські комісії. Як зміниться система ВЛК до кінця року з цифровізацією, розповідали тобі раніше.

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