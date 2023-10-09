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Цифровий бій корупції: як діджиталізація держорганів сприяє розвитку України

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 16:00
цифровізація державних органів
Фото: Pexels

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Цифровий бій корупції: як діджиталізація держорганів сприяє розвитку України
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