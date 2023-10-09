Ожидать улучшений? Всемирный банк обнародовал прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Из-за войны в Украине уровень нашего ВВП существенно пошатнулся. По итогам 2022 года, падение ВВП в первом квартале достигло 14,9%, во втором — 36,9%, в третьем и четвертом — 30,6% и 31,4% соответственно.

Уже в этом году Минэкономики прогнозировало рост ВВП Украины до 4%. В настоящее время Всемирный банк обнародовал прогнозы ВВП Украины на следующий год — об этом рассказываем дальше.

ВВП Украины 2024: прогнозы

По прогнозам Всемирного банка, в 2024 году ожидается рост уровня ВВП Украины на 4%. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

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— В последнем экономическом прогнозе Всемирного банка для региона, экономический рост для развивающихся рынков и развивающихся стран в Европе и Центральной Азии был пересмотрен до 2,4% на 2023 год.

Такое ускорение роста отражает улучшение прогнозов для пострадавшей от войны Украины и Центральной Азии, а также устойчивость потребителей в Турции и лучший, чем ожидалось, рост в России из-за резкого увеличения государственных расходов на военные и социальные выплаты.

Однако потрясения, что накладывающиеся друг на друга — вторжение в Украину, кризис стоимости жизни, климатические риски и другое — создают огромные вызовы для развития региона, — говорится в прогнозе.

Повышению ВВП в регионе способствовали рост государственных расходов, стабильное электроснабжение, повышение деловой и потребительской уверенности и урожаи.

На это влияли как помощь партнеров, так и погодные условия и поиск новых логистических путей для экспорта.

Вместе с тем, во Всемирном Банке отмечают, что условия экономического роста Украины сложны из-за войны и всего, что она влечет за собой: инфраструктурные разрушения, давление на цены, проблемы с транспортировкой продуктов на экспорт.

В целом Всемирный банк отмечает, что потеря рабочих мест и доходов в частном секторе, высокая инфляция и потеря активов из-за войны в Украине отменили 15-летний процесс сокращения уровня бедности.

Сегодня украинцев также интересует вопрос, чего ожидать от курса доллара и какова ситуация с уровнем безработицы. Об этом ты можешь узнать из нашего другого материала.

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