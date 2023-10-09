Очікувати покращень? Світовий банк оприлюднив прогнози ВВП України на 2024 рік

Через війну в Україні рівень нашого ВВП суттєво похитнувся. За підсумками 2022 року, падіння ВВП у першому кварталі сягнуло 14,9%, у другому — 36,9%, у третьому та четвертому — 30,6%, та 31,4% відповідно.

Вже цього року Мінекономіки прогнозувало ріст ВВП України до 4%. Нині Світовий банк оприлюднив прогнози ВВП України на наступний рік — про це розповідаємо далі.

ВВП України 2024: прогнози

За прогнозами Світового банку, у 2024 році очікується зростання рівня ВВП України на 4%. Про це йдеться в оновленому економічному прогнозі організації для країн Європи та Центральної Азії, які розвиваються.

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— В останньому економічному прогнозі Світового банку для регіону економічне зростання для ринків, що розвиваються, і країн, що розвиваються, у Європі та Центральній Азії було переглянуто до 2,4% на 2023 рік.

Таке прискорення зростання відображає покращення прогнозів для постраждалої від війни України та Центральної Азії, а також стійкість споживачів у Туреччині та краще, ніж очікувалося, зростання в Росії через різке збільшення державних витрат на військові та соціальні виплати.

Однак потрясіння, що накладаються одне на одне, — вторгнення в Україну, криза вартості життя, кліматичні ризики тощо — створюють величезні виклики для розвитку регіону, — йдеться у прогнозі.

Підвищенню ВВП у регіоні сприяли збільшення державних витрат, стабільне електропостачання, підвищення ділової та споживчої впевненості й урожаї.

На це впливали як допомога партнерів, так і погодні умови та пошуки нових логістичних шляхів для експорту.

Разом з тим, у Світовому банку зазначають, що умови економічного зростання України є складними через війну та все, що вона тягне за собою: інфраструктурні руйнації, тиск на ціни, проблеми з транспортуванням продуктів на експорт.

Загалом, Світовий банк зазначає, що втрата робочих місць і доходів у приватному секторі, висока інфляція та втрата активів через війну в Україні скасували 15-річний процес скорочення рівня бідності.

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