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Очікувати покращень? Світовий банк оприлюднив прогнози ВВП України на 2024 рік

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 18:00
ВВП України
Фото: Pexels

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