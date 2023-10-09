Україна

Безпрецедентний рівень безробіття, але хороші очікування від курсу долара: результати Діалогів про стійкість

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 09 Жовтня 2023, 08:00

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