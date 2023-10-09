Безпрецедентний рівень безробіття, але хороші очікування від курсу долара: результати Діалогів про стійкість

Одна із головних тем для обговорення між українцями нині — чого чекати від курсу долара надалі, адже Нацбанк вперше від початку повномасштабної війни відпустив курс.

Медіахолдинг НВ провів з українським урядовцями та представниками великого бізнесу Діалоги про стійкість. Серед запрошених був і глава Нацбанку Андрій Пишний й він зазначив, що уже помітні результати перших днів після впровадження контрольованого гнучкого курсу долара.

Нацбанк радіє стримано, бо ж, кажуть, тиждень ще варто почекати. Очільник Нацбанку повідомив, що головний банк країни не друкує гроші вже десять місяців. Про пожвавлення економіки говорила і запрошена міністерка економіки Юлія Свириденко, проте великою проблемою нашої економіки називає безробіття, яке сягнуло вже 18%.

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Разом з тим Юлія Свириденко зазначила, що ділова активність українського бізнесу поліпшується. 2023 рік називають роком відновлення для бізнесу.

А ось безпрецедентний рівень безробіття також зумовлений й тим, що кваліфікація працівників часто не збігається з вимогами роботодавців. Розв’язати цю проблему можуть освітні профільні курси та гранти для підприємців, адже саме з роботи бізнесу й відновлюватимуть економіку країни.

Тож у планах на бюджет наступного року закладають нові програми зайнятості та стимулювання підприємництва.

Андрій Пишний же говорить: керована гнучкість долара обходиться державі набагато дешевше, аніж штучне утримання рівня валюти.

— Ми в режимі керованої гнучкості й далі будемо реалізовувати стратегію валютної лібералізації, скасовувати валютні обмеження.

Тобто, Нацбанк планує взяти під контроль рівень інфляції в Україні.

Якщо ти зберігаєш свої заощадження у доларах, тобі не завадить знати кілька лайфхаків, як перевірити гроші на справжність. Читай про це в нашому іншому матеріалі.

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