Чи варто обмінювати гривню вже зараз? Що буде з курсом долара у жовтні 2023 — прогноз банкіра

У жовтні валютний ринок завжди привертає особливу увагу економістів, інвесторів та звичайних громадян. Осінній період часто стає перехідним моментом для світової економіки, і це може суттєво вплинути на курс долара.
Розгляньмо, яким буде курс долара у жовтні та які основні чинники можуть визначити долю американської валюти на українському ринку восени. Детальніше про це розповів банкір Тарас Лєсовий для сайту 24 каналу.
У жовтні 2023 валютний ринок очікує додатковий тиск певних чинників, що може призвести до розширення валютних коливань. Лєсовий прогнозує, що курс долара може коливатися між 37,5-40 гривень за долар США, тоді як євро коштуватиме в межах 40-43 гривні.
Водночас різниця між покупкою та продажем залишатиметься приблизно 0,3 гривні, а валютні коливання можуть бути від 0,3 до 0,5 гривень.
Банкір вказав на основні фактори, які будуть визначати валютний ринок у жовтні:
Лєсовий підкреслює, що, хоча багато з цих факторів є певною проекцією в часі, а деякі перебувають у стані набуття впливу. А отже неможливо з повною впевненістю передбачити їх вплив.
Все ж, за його словами, у жовтні очікується формування валютного курсу, який найкращим чином відображатиме реальну економічну картину в Україні, — підсумовує банкір.
Раніше ми розповідали про керований обмінний курс, який в НБУ запровадили 3 жовтня.
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