Чи варто обмінювати гривню вже зараз? Що буде з курсом долара у жовтні 2023 — прогноз банкіра

У жовтні валютний ринок завжди привертає особливу увагу економістів, інвесторів та звичайних громадян. Осінній період часто стає перехідним моментом для світової економіки, і це може суттєво вплинути на курс долара.

Розгляньмо, яким буде курс долара у жовтні та які основні чинники можуть визначити долю американської валюти на українському ринку восени. Детальніше про це розповів банкір Тарас Лєсовий для сайту 24 каналу.

Яким буде курс долара у жовтні 2023

У жовтні 2023 валютний ринок очікує додатковий тиск певних чинників, що може призвести до розширення валютних коливань. Лєсовий прогнозує, що курс долара може коливатися між 37,5-40 гривень за долар США, тоді як євро коштуватиме в межах 40-43 гривні.

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Водночас різниця між покупкою та продажем залишатиметься приблизно 0,3 гривні, а валютні коливання можуть бути від 0,3 до 0,5 гривень.

Банкір вказав на основні фактори, які будуть визначати валютний ринок у жовтні:

Політика регулятора, яка має на меті збереження балансу між попитом і пропозицією та переходу до плавучого курсу. Важливо враховувати, що після того, як Нацбанк відпустить валюту, може виникнути невеликий стрибок курсу — максимум на 5% вище поточного.

Проблеми експорту, зокрема спроби Росії завдати шкоди українському збіжжю та портам, а також погляд на створення нової зернової угоди, але вже без РФ.

Економічний розвиток та стабільність гривні, а це включає активізацію всіх виробничих секторів економіки та всіх видів бізнесу.

Обсяги та системність макрофінансова допомога від міжнародних партнерів та фінансових інституцій.

Війна та її наслідки, що включає масовані ракетні та дронові атаки окупантами у період опалювального сезону.

Ситуація на фронті та процес звільнення українських територій.

Лєсовий підкреслює, що, хоча багато з цих факторів є певною проекцією в часі, а деякі перебувають у стані набуття впливу. А отже неможливо з повною впевненістю передбачити їх вплив.

Все ж, за його словами, у жовтні очікується формування валютного курсу, який найкращим чином відображатиме реальну економічну картину в Україні, — підсумовує банкір.

Раніше ми розповідали про керований обмінний курс, який в НБУ запровадили 3 жовтня.

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