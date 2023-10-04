Новини

Чи варто обмінювати гривню вже зараз? Що буде з курсом долара у жовтні 2023 — прогноз банкіра

Діана Просяник, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 11:00
курс долара у жовтні 2023
Фото: Pexels

Більше новин
день тварин
Домашні улюбленці для найменших: як обрати тваринку
Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції — хто її обранець
У бежевій сукні з птахами. Зірка серіалу Ферзевий гамбіт Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції
плащ-невидимка
Краще, ніж у Поттера! Новий український плащ-невидимка, що захищає від тепловізорів та дронів
Буряк
Як зберігати буряк у погребі, щоб він завжди залишався свіжим: найкращі способи
Дивитись більше

Матеріали по темі

ДТП поблизу Венеції 4 жовтня 2023: серед загиблих є українці
Жахлива аварія поблизу Венеції: серед загиблих є п’ятеро українців
Безпілотник Aarok MALE: характеристики та як працює
Аналог Байрактарів? Що відомо про французькі дрони Aarok MALE, які вироблятимуть в Україні
Осіння депресія - що це таке та як собі допомогти
У мене почалась осіння хандра — чи нормально це та як себе витягнути з депресивного стану
куди поїхати восени в Україні
Наша країна прекрасна завжди! Куди поїхати восени в Україні: добірка ідей

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.10.2023: онлайн

Карта бойових дій 4 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:07
боєць 80 бригади ЗСУ
Унікальний випадок: як боєць ЗСУ самотужки модифікує зброю — відео
0:05:41
Артилеристи ЗСУ
Артилеристи ЗСУ влучають в ціль з першого пострілу! Гарячий репортаж просто з передової на Донеччині
0:03:03
Історія військової медикині
Замість юрфаку обрала ЗСУ: історія військової медикині Вікторії на псевдо Мальвіна
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 3 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:35
Даниїл Алфьоров
Здавалися в полон трьома хвилями! Як окупант змусив здатися ЗСУ 11 російських вояк
0:04:46
Окупація Маріуполя
Бачив дитячі тіла і збирав дощову воду. Хлопець з Маріуполя опублікував мемуари пережитої окупації
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка
0:04:45
Біонічне протезування
Просто хочу обійняти сина і донечку! Історія військового, якому потрібен біонічний протез
Чи варто обмінювати гривню вже зараз? Що буде з курсом долара у жовтні 2023 — прогноз банкіра
Карта бойових дій 2 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
плащ-невидимка
Читати далі
Краще, ніж у Поттера! Новий український плащ-невидимка, що захищає від тепловізорів та дронів
ДТП поблизу Венеції 4 жовтня 2023: серед загиблих є українці
Читати далі
Жахлива аварія поблизу Венеції: серед загиблих є п’ятеро українців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь