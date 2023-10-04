Стоит ли обменивать гривну уже сейчас? Что будет с курсом доллара в октябре 2023 — прогноз банкира

В октябре валютный рынок всегда привлекает особое внимание экономистов, инвесторов и обычных граждан. Осенний период часто становится переходным моментом для мировой экономики, и это может существенно повлиять на курс доллара.

Давай рассмотрим, каким будет курс доллара в октябре, и какие основные факторы могут определить судьбу американской валюты на украинском рынке в октябре. Подробнее об этом рассказал банкир Тарас Лесовой для сайта 24 канала.

Каким будет курс доллара в октябре 2023 года

В октябре 2023 валютный рынок ожидает дополнительное давление определенных факторов, что может привести к расширению валютных колебаний. Лесовой прогнозирует, что курс доллара может колебаться между 37,5-40 гривен за доллар США, тогда как евро будет стоить в пределах 40-43 гривен.

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При этом разница между покупкой и продажей будет составлять примерно 0,3 гривны, а валютные колебания могут быть от 0,3 до 0,5 гривен.

Банкир указал на основные факторы, которые будут определять валютный рынок в октябре:

Политика регулятора, которая имеет целью сохранение баланса между спросом и предложением и перехода к плавающему курсу. Важно учитывать, что после того, как Нацбанк отпустит валюту, может возникнуть небольшой скачок курса — максимум на 5% выше текущего курса.

Проблемы экспорта, в частности попытки России нанести ущерб украинскому зерну и портам, а также взгляд на создание нового зернового соглашения, но уже без РФ.

Экономическое развитие и стабильность гривны, а это включает активизацию всех производственных секторов экономики и всех видов бизнеса.

Объемы и системность макрофинансовой помощи от международных партнеров и финансовых институтов.

Война и ее последствия, включая массированные ракетные и дроновые атаки оккупантов в период отопительного сезона.

Ситуация на фронте и процесс освобождения украинских территорий.

Лесовой подчеркивает, что, хотя многие из этих факторов являются определенной проекцией во времени, а некоторые находятся в состоянии приобретения влияния. А значит невозможно с полной уверенностью предсказать их влияние.

Все же, по его словам, в октябре ожидается формирование валютного курса, который наилучшим образом будет отражать реальную экономическую картину в Украине, — подытоживает банкир.

Ранее мы рассказывали об управляемом обменном курсе, который в НБУ ввели 3 октября.

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