Новости

Стоит ли обменивать гривну уже сейчас? Что будет с курсом доллара в октябре 2023 — прогноз банкира

Диана Просяник, редактор сайта 04 октября 2023, 11:00
курс долара у жовтні 2023
Фото: Pexels

Больше новостей
Фарба
Чем убрать краску с одежды: надежные и простые способы
самоубийство
Не только жизненные обстоятельства, но и генетика! Что влияет на самоубийство — исследование ученых
Що робити з часником після викопування з грядки: головні поради
Самое важное впереди! Как хранить чеснок и что делать с ним после выкапывания
день тварин
Домашние любимцы для самых маленьких: как выбрать животное
Смотреть больше

Материалы по теме

ДТП поблизу Венеції 4 жовтня 2023: серед загиблих є українці
Ужасная авария возле Венеции: среди погибших пять украинцев
Безпілотник Aarok MALE: характеристики та як працює
Аналог Байрактора? Что известно о французских дронах Aarok MALE, которые будут производить в Украине
Осіння депресія - що це таке та як собі допомогти
У меня началась осенняя хандра — нормально ли это и как себя вытащить из депрессивного состояния
куди поїхати восени в Україні
Наша страна прекрасна всегда! Куда поехать осенью в Украине: подборка идей

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.10.2023: онлайн

Карта боевых действий 4 октября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:07
боєць 80 бригади ЗСУ
Уникальный случай: как боец ВСУ самостоятельно модифицирует оружие — видео
0:05:41
Артилеристи ЗСУ
Артиллеристы ВСУ попадают в цель с первого выстрела! Горячий репортаж прямо с передовой Донбасса
0:03:03
Історія військової медикині
Вместо юрфака вибрала ВСУ: история военного медика Виктории с позывным Мальвина
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 3 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:35
Даниїл Алфьоров
Сдавались в плен тремя волнами! Как оккупант заставил сдаться ВСУ 11 российских военных
0:04:46
Окупація Маріуполя
Видел детские тела и собирал дождевую воду. Парень из Мариуполя опубликовал мемуары о пережитой оккупации
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Ни одной пули не отправят в Украину. В Словакии победила пророссийская партия — почему это не к добру
0:04:45
Біонічне протезування
Просто хочу обнять сына и дочку! История военного, которому нужен бионический протез
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 2 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
плащ-невидимка
Читать дальше
Лучше, чем у Поттера! Новый украинский плащ-невидимка, который защитит от тепловизоров и дронов
ДТП поблизу Венеції 4 жовтня 2023: серед загиблих є українці
Читать дальше
Ужасная авария возле Венеции: среди погибших пять украинцев

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь