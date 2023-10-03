НБУ внедряет управляемую гибкость обменного курса: что это такое и что изменится для населения

В последние несколько лет обменный курс неоднократно менялся. В начале полномасштабного вторжения Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на одном уровне. Сейчас в НБУ сообщили, что внедряют управляемую гибкость обменного курса.

В Нацбанке объяснили, почему это не значит, что курс был отпущен в свободное плавание. А также глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал в комментарии корреспондентке Факты ICTV Кристине Величанской, что нужно знать об управляемой гибкости обменного курса.

Что такое режим управляемой гибкости обменного курса

В Нацбанке объясняют, что режим управляемой гибкости обменного курса отличается от действовавшего до 24 февраля 2022 года, когда НБУ лишь сглаживал курсовые колебания.

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Сейчас довоенный режим не подходит, ведь на рынке есть структурный дефицит валюты. Если бы было плавание курса, то это привело бы к постоянному ослаблению гривны.

Управляемая гибкость позволит компенсировать структурную разницу между спросом и предложением валюты. Так что курс сможет двигаться в обе стороны: как расти, так и снижаться.

НБУ не будет допускать как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

— У Национального банка значительный объем международных резервов — около $40 млрд. США на начало сентября. Это усиливает нашу способность сохранять курсовую устойчивость, — говорится в сообщении.

Что управляемый обменный курс будет означать для людей

В Нацбанке акцентируют, что правила установления наличного и карточного курса останутся без изменений. Именно в этих сегментах рынка покупает и продает валюту.

НБУ продолжает направлять усилия на минимизацию разницы между наличным и официальным курсом.

Глава Нацбанка объясняет переход к управляемой гибкости обменного курса.

— Переход к управляемой гибкости курса касается, прежде всего, работы межбанковского валютного рынка, где покупает и продает валюту бизнес. Официальный курс будет определяться межбанком, но с поправкой, что НБУ будет значительно сдерживать курсовые колебания на нем и покрывать структурный дефицит валюты. Благодаря активному участию НБУ гривна сможет колебаться в обе стороны. Эти колебания будут очень незначительны.

Перейдем к населению. Правила курсообразования в сегментах рынка, касающиеся населения, изменений не испытают. Речь идет о наличных и карточных курсах.

Напомню, что уже почти полтора года, несмотря на фиксированный официальный курс, карточные курсы банков и наличный курс не фиксированы. За это время они как росли, так и снижались. Кстати, всего с начала года наличный курс укрепился на 7%.

Что касается разницы между наличным и официальным курсами, то в сентябре она составляла вполне приемлемые 3,5% по сравнению с 25% в мае-июле 2022 и около 10% в январе 2023. Уже более полугода она около 5% и меньше.

Мы будем и дальше прилагать усилия для того, чтобы разница между наличным и официальным курсом была минимальной. Для этого мы можем ослабить ограничения, как для увеличения возможностей банков удовлетворять спрос клиентов на наличную валюту, так и для расширения возможностей клиентов покупать валюту кассах и онлайн, — сказал Пышный.

Почему перешли к управляемой гибкости курса

Нацбанк объясняет, что длительная фиксация обменного курса приводит к возникновению дисбалансов и вызывает серьезные проблемы в будущем. Это может повлиять на ослабление экономики и финансовой системы и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины.

Если много лет удерживать курс на одном уровне, могут накопиться валютные дисбалансы, иссякнуть международные резервы, вынужденная глубокая девальвация и значительный экономический спад.

Когда курс долго фиксируется на одном уровне, может появиться обманчивое чувство его стабильности. Но чем дольше так удерживать такой режим, тем труднее из него выходить.

— С самого начала полномасштабной войны НБУ говорил, что фиксация курса — временное явление. На этом этапе это был вынужденный шаг.

Но фиксированный курс имеет свои недостатки, особенно в долгой перспективе. Украинцы хорошо помнят кризисы 2008-2009 и 2014-2015 годов. В значительной степени они были вызваны внешними факторами.

Однако продолжавшаяся фиксация курса, предшествовавшая этим кризисам, тогда значительно усугубила негативные последствия для экономики.

Можно сказать, что переход НБУ к режиму управляемой гибкости — это в какой-то мере мера пресечения. Таким образом, мы минимизируем риск плохих негативных сценариев в будущем, — говорит глава НБУ.

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