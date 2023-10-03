Экономия

НБУ внедряет управляемую гибкость обменного курса: что это такое и что изменится для населения

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 октября 2023, 09:04
Керований обмінний курс: НБУ пояснили, що це таке
Фото: Pexels

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